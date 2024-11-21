УЗ запускає прямий щоденний поїзд Київ-Будапешт — Finance.ua
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УЗ запускає прямий щоденний поїзд Київ-Будапешт

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УЗ запускає прямий щоденний поїзд Київ-Будапешт
УЗ запускає прямий щоденний поїзд Київ-Будапешт
З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний поїзд Київ — Будапешт (Угорщина) та потяг Київ — Чоп — Братислава (Словаччина) з пересадкою.
Про це компанія повідомила під час презентації.
Поїзд № 9/10 сполученням Київ — Будапешт курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

Розклад руху

  • Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
  • У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.
Вартість квитка у купейному вагоні — орієнтовно 3 000 грн.
Крім того, планується із 15 грудня запустити потяг маршрутом Київ — Чоп — Братислава.

Розклад руху:

  • Відправлення з Києва о 19:57, прибуття до Чопа о 07:50.
  • Після пересадки — відправлення з Чопа о 09:59 і прибуває у Братиславу о 19:33.
Вартість квитка в купейному вагоні — орієнтовно 1 500 грн.

Більше потягів до Варшави

Крім того, Укрзалізниця призначає другу пару поїздів № 765/766 — 865/866 на маршруті Варшава — Рава-Руська — Львів та додає сполучення з Чернівцями.
• Між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity;
• На маршруті Рава-Руська — Львів — Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.
УЗ запускає прямий щоденний поїзд Київ-Будапешт
«Тож відтепер тут будуть задіяні сучасні комфортабельні поїзди», — йдеться у повідомленні.
Додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд № 865/866 Чернівці — Рава-Руська.
Також, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия курсуватиме поїзд № 767/768 — 867/868.
Квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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