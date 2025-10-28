У Мінфіні назвали суму, яку Україна отримала від партнерів від початку року Сьогодні 20:32 — Казна та Політика

У Мінфіні назвали суму, яку Україна отримала від партнерів від початку року

Від початку 2025 року Україна отримала 36,9 млрд дол. бюджетної підтримки, 13,2 млрд дол. з них надійшло за останні три місяці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За останні три місяці Мінфін залучив 13,2 млрд доларів зовнішнього фінансування, а з початку 2025 року 36,9 млрд доларів бюджетної підтримки. Ці кошти спрямовано на зарплати, соціальні виплати, медицину, підтримку внутрішньо переміщених осіб, агросектор, відновлення інфраструктури та військові потреби.

Міністерство також розпочало роботу з МВФ над новою середньостроковою програмою та з ЄС над запуском інструменту Reparations Loan за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Також зазначається, що Мінфін своєчасно підготував і подав проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає стабільне фінансування оборони, соціальної сфери, освіти та економіки навіть під час війни. Наразі проєкт бюджету доопрацьовується урядом до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту.

Основні пріоритети бюджету-2026:

оборона — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП);

ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн);

освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

охорона здоров’я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

підтримка економіки — 50,5 млрд грн;

агросектор — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що міністр фінансів Сергій Марченко окреслив фінансові потреби України у 2026−2027 роках. За його словами, Україна потребує близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки. Частину фінансування планують отримати через «репараційний кредит» за рахунок активів росії.

Водночас лідери країн Європейського Союзу після дискусій на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених активів росії до наступного саміту.

Переговори призупинилися після того, як Бельгія вимагала гарантій, що не нестиме відповідальності за можливі ризики, пов’язані з пропонованими позиками на суму близько €140 млрд. Більшість цих коштів зберігаються саме в Бельгії.

