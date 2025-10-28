АМКУ оштрафував 2 водоканали на понад 11 млн грн — причини Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

АМКУ 22 жовтня визнала дії двох водоканалів порушеннями та наклала на підприємства штрафи на загальну суму у розмірі понад 11 млн гривень та зобов’язала припинити порушення.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ

В комітеті не називають, які саме водоканали було оштрафовано.

Підстави

Підставою для відкриття справ були заяви споживачів про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У ході розгляду справи № 1 було встановлено, що підприємство з 1 січня 2024 року встановило необґрунтований розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення, у які включено витрати на проведення повірки розподільчих засобів обліку води, що не передбачено чинним законодавством України, а також встановило однаковий розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення.

Займаючи монопольне становище, підприємство порушило законодавство про захист економічної конкуренції.

Такі його дії призводять до ущемлення інтересів споживачів (фізичних осіб та юридичних споживачів), оскільки останні несуть додаткові фінансові витрати, які неправомірно включені у розрахунок плати за абонентське обслуговування.

Було встановлено, що підприємство до 1 червня 2024 року нараховувало споживачам на об’єктах, що відносяться до житлового фонду, плату за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за тарифами, встановленими для населення, а з 1 червня 2024 року почало нараховувати без врахування категорій цих об’єктів.

Водоканали порушили законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на регіональних ринках послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Підприємства зобов’язані припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції у строк, зазначений у прийнятих рішеннях.

