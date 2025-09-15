Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік

Україні у 2025 році знадобиться більше зовнішньої підтримки для покриття дефіциту державного бюджету, ніж цього року. Непокрите фінансування дефіциту наразі оцінюється у 16 млрд євро.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на 20-тій щорічній конференції YES «Як нам завершити війну», яку організував у Києві 12−13 вересня Фонд Пінчука, передає «Інтерфакс-Україна».

«Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити EUR16 млрд на наступний рік», — заявив він.

Він зазначив, що розрахунки ще тривають, і Україна веде перемовини з партнерами щодо фінансування на наступний рік, адже це ключове питання для держави.

Коментуючи ініціативу «репараційного кредиту» під заставу заморожених російських активів, Марченко назвав її проявом креативності європейських колег.

«Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені (російської) активи без реальної конфіскації», — вважає Марченко.

Він привітав ці зусилля, але уточнив, що дискусії щодо конкретного механізму ще тривають.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше заявляв , що Україні бракує значної суми для покриття дефіциту коштів у наступні два роки. Зараз проводяться консультації з ЄС.

«Як і раніше, ми очікуємо, що з суми 65 млрд доларів на 2026−2027 роки у нас забезпечено підтвердженими джерелами близько третини. І на сьогодні йде активна дискусія з нашими міжнародними партнерами. Водночас говорити про те, що ситуація з підтвердженням джерел змінилися, поки що не можна», — сказав він.

Міжнародний валютний фонд вважає , що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду в Києві аж на 20 мільярдів доларів, саме тоді, коли мають розпочатися переговори щодо нового пакету допомоги.

