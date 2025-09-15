Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу

Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Про це заявила нардеп, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Спільно з Єврокомісією провели офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень. 90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж будемо робити такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС, вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС», — повідомила Підласа.

Вона зазначила, що внесок України буде складатися:

митні платежі (ЄС в першу чергу — це митний союз. Країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС);

ПДВ (0.3% від зібраного ПДВ, але не більше ніж половина валового національного доходу);

грошовий внесок, пропорційно до розміру валового національного доходу (після отримання митних платежів і ПДВ, різниця між запланованими видатками і доходами бюджету ЄС покривається внесками країн-членів — але по факту це 70% доходів бюджету ЄС);

збір на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття).

«В майбутньому ми відкриємо рахунок в НБУ, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС. Ми просимо про перехідний період (після вступу до ЄС) для збору на неперероблену пластикову упаковку, тому що в нас наразі відсутнє законодавство і інфраструктура для обліку цих відходів», — додала Підласа.

За її словами, через значні видатки на оборону та повоєнне відновлення, Україна проситиме тимчасово відтермінувати або зменшити внески України в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і який розраховується залежно від валового національного доходу.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.