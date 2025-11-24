0 800 307 555
Які чотири галузі сплатили найбільше податків до бюджету

Казна та Політика
166
За підсумками 10 місяців чотири сектори економіки забезпечили більше половини загальних надходжень зведеного бюджету.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Які галузі сплатили найбільше податків

Лідери за сумами сплачених платежів:
  • переробна промисловість — 17,7%;
  • оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — 16,7%;
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,2%;
  • фінансова й страхова діяльність — 8,7%.
Це ключові сектори для стабільності економіки країни.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано у галузях:
  • переробної промисловості — на 27% (+63,7 млрд грн),
  • оптової та роздрібної торгівлі — на 25,9% (+58 млрд грн),
  • державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - на 28,1% (+45,3 млрд грн),
  • постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря — на 27,9% (+21,7 млрд грн).
«Український бізнес продовжує працювати, інвестувати та підтримувати економіку. Але війна та щоденні атаки ворога посилюють економічний тиск. Зруйнована інфраструктура, втрата потужностей, проблеми зі світлом та логістикою роблять навіть для сумлінного бізнесу сплату податків щораз складнішою. Відповідно це негативно позначається і на податкових надходженнях у запланованих обсягах до бюджету», — додала Леся Карнаух.
Вона подякувала бізнесу, який попри все продовжує платити податки. Бо в умовах війни — це фактично питання існування країни.
Раніше ми повідомляли, що за січень-жовтень до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються ДПС. Виконання плану за цей період склало 107,7 %.
Гроші
