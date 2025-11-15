0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев відповів, чи підвищать податки у 2026 році

Казна та Політика
11
Гетманцев відповів, чи підвищать податки у 2026 році
Гетманцев відповів, чи підвищать податки у 2026 році
Наступного року очікувати на підвищення податків в Україні не варто.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Курс валют та бюджет

Також немає причин перейматися щодо валютного курсу у 2026 році. За словами Гетманцева, наступного року навряд будуть якісь істотні коливання.
Водночас він зазначає, що бюджетний дефіцит оцінюють уже не в 10 млрд, а в 16−18 млрд доларів за різними сценаріями.
Читайте також
Повідомляється, що наразі продовжуються консультації з європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами, щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року. Гетманцев переконаний, переговори будуть успішними.
«Що стосується внутрішніх ресурсів, то ключовий для нас — детінізація. Закон — один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це», — пояснює він.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиВалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems