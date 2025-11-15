Гетманцев відповів, чи підвищать податки у 2026 році Сьогодні 10:18 — Казна та Політика

Гетманцев відповів, чи підвищать податки у 2026 році

Наступного року очікувати на підвищення податків в Україні не варто.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Курс валют та бюджет

Також немає причин перейматися щодо валютного курсу у 2026 році. За словами Гетманцева, наступного року навряд будуть якісь істотні коливання.

Водночас він зазначає, що бюджетний дефіцит оцінюють уже не в 10 млрд, а в 16−18 млрд доларів за різними сценаріями.

Повідомляється, що наразі продовжуються консультації з європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами, щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року. Гетманцев переконаний, переговори будуть успішними.

«Що стосується внутрішніх ресурсів, то ключовий для нас — детінізація. Закон — один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це», — пояснює він.

