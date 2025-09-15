На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд дол. — думка Гетманцева Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Україна отримає значну допомогу від партнерів, але поки що цього не вистачає. На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд доларів.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю РБК-Україна

З його слів, Україна цього року має отримати 54 млрд доларів міжнародної допомоги. Цих коштів більше, ніж необхідно у 2025 році, тому частина суми перейде на наступний.

«Приблизно 39 млрд доларів зовнішньої допомоги буде на цей рік, решта з 54 млрд залишаться на наступний», — пояснив він.

Однак у 2026 році потреби бюджету будуть вищими.

«Кабмін оцінює потребу на 2026 рік у 45 млрд. Із них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито 35 млрд. Інакше кажучи, поки що 10 млрд доларів не вистачає на наступний рік», — зазначив Гетманцев.

Це оцінка за умови базового сценарію, що передбачає більш повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування та збереження високих безпекових ризиків.

Він підкреслив, що ця сума є різницею базою, на якій буде верстатися бюджет. «Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року», — додав нардеп.

Депутат нагадав, що до цього чиновники верстали бюджет, підганяючи завдання під відповідь, виходячи з оптимістичного сценарію. «Обсяг прогнозних доходів зводили з обсягом прогнозних видатків з урахуванням того, що влітку видатки на Міноборони будуть збільшені на 400 млрд гривень», — пояснив він.

