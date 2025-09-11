Боротьба з контрабандними iPhone: що пропонує Гетманцев
Державній податковій службі України запропонують провести контрольні закупки iPhone 17 до кінця вересня або в жовтні у відомих мережах магазинів.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару
— заявив Гетманцев.
Контрольні закупки iPhone 17 також можна провести і спільно з Бюро економічної безпеки.
Він також зауважив, що немає «кращого» показника «роботи» правоохоронців і фіскалів, ніж повномасштабна реклама на найпотужніших рекламних майданчиках країни контрабандистів та їх контрабандних новинок.
Довідка Finance.ua:
- Компанія Apple надала власникам iPhone 14 та 15 безкоштовний доступ до супутникових функцій ще на один рік. Це третє продовження терміну дії програми Emergency SOS через супутник з iPhone 14.
- Моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають суттєві оновлення, які торкнуться дисплеїв, системи охолодження та часу автономної роботи.
