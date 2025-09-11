0 800 307 555
Власники iPhone 14 і 15 отримують рік супутникового зв’язку

Компанія Apple надала власникам iPhone 14 та 15 безкоштовний доступ до супутникових функцій ще на один рік. Це третє продовження терміну дії програми Emergency SOS через супутник з iPhone 14.
«Безкоштовний пробний період буде продовжено для користувачів iPhone 14 та iPhone 15, які активували свій пристрій у країні, що підтримує супутникові функції Apple, до 12:00 за тихоокеанським часом 9 вересня 2025 року», — йдеться в тексті компанії.
На сторінці підтримки Apple Вірменія, білорусь, материковий Китай, Гонконг, Макао, Киргизстан, Казахстан та росія перелічені як країни, що не підтримуються.
Набір функцій Apple для роботи в мережі розпочався у 2022 році з Emergency SOS через супутник. В iOS 18 він розширився і тепер включає «Повідомлення через супутник», доступ до Find My та допомогу на дорозі. Ці функції працюють завдяки партнерству з Globalstar.
Ви можете продемонструвати функції на своєму iPhone прямо зараз. Щоб протестувати Екстрений виклик SOS, перейдіть у Налаштування > Екстрений виклик SOS і прокрутіть униз до пункту «Спробувати демо» (внизу). Щоб скористатися функцією надсилання текстових повідомлень, перейдіть у Налаштування > Програми > Повідомлення і прокрутіть униз до пункту «Демо супутникового з’єднання».
