Додаток Gemini розширюється на аудіофайли

Технології&Авто
19
Google здійснив три основні оновлення своїх продуктів на базі Gemini.
Серед них:
  • додаток Gemini тепер підтримує аудіофайли;
  • пошук може обробляти п’ять нових мов;
  • NotebookLM створює звіти у формі блогів, навчальних посібників, вікторин тощо.
Згідно з дописом Джоша Вудворда, віце-президента Google Labs і Gemini, на платформі X, сумісність аудіофайлів була «запитом № 1» до додатка Gemini.
Користувачі безкоштовної версії Gemini можуть завантажувати аудіофайли тривалістю до 10 хвилин і отримувати п’ять безкоштовних підказок щодня. Користувачі AI Pro або AI Ultra можуть завантажувати аудіофайли тривалістю до трьох годин. Усі підказки Gemini підтримують до 10 файлів різних форматів, включаючи ZIP-файли.
Крім того, режим AI в пошуковій системі Google Search отримав п’ять нових мовних опцій: хінді, індонезійську, японську, корейську та бразильську португальську, завдяки інтеграції Gemini 2.5 з Search. Як повідомляється в блозі компанії: «Завдяки цьому розширенню, тепер більше людей можуть використовувати режим AI, щоб задавати складні питання на своїй улюбленій мові, одночасно глибше досліджуючи веб».
Програмне забезпечення NotebookLM на базі Gemini також отримує оновлення у вигляді нових стилів звітів на понад 80 мовах на основі завантажених користувачем документів, файлів та інших медіафайлів.
Стандартні формати звітів включають навчальні посібники, інформаційні документи та публікації в блогах. У останньому оновленні NotebookLM також додано картки та вікторини. Користувачі можуть вибрати самостійно створений формат і налаштувати структуру, тон та стиль звіту. Згідно з коментарем компанії до публікації на X, ця функція «повинна бути на 100%» доступною до кінця цього тижня.
Протягом останнього місяця Google активно впроваджував нові функції, пов’язані зі штучним інтелектом. У серпні Gemini почав автоматично згадувати деталі та уподобання користувачів з минулих розмов, а в тому ж місяці безкоштовні користувачі отримали доступ до програмного забезпечення Workspace для створення відео Vids. У вересні Photos оновився до останньої версії програмного забезпечення для створення відео Veo 3 і надав безкоштовним користувачам можливість створювати 4-секундні відео без звуку з власних фотографій.
За матеріалами:
expert.ua
