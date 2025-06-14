Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює 14.06.2025, 01:16 — Технології&Авто

Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює

Тепер користувачі застосунку Gemini можуть доручати йому виконання рутинних дій у визначений час, дозволяючи сервісу проактивно брати на себе частину щоденних турбот.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Новинка стала логічним продовженням обіцянок, озвучених на конференції I/O: розробники прагнуть зробити Gemini персональнішим, передбачливішим і потужнішим.

Як Google Gemini може працювати за розкладом

Функція Scheduled Actions дає змогу просити Gemini про конкретну дію в заданий момент або перетворювати вже наявний запит на регулярне завдання, а керувати ними можна у відповідному розділі налаштувань.

Так, застосунок може щоранку пропонувати стислий огляд календаря й непрочитаних листів, щопонеділка генерувати п’ять ідей для блогу чи автоматично інформувати про результати улюбленої спортивної команди.

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Достатньо зазначити, що потрібно і коли, — і штучний інтелект подбає про решту, навіть якщо йдеться лише про разовий запит на підсумок церемонії нагород наступного дня.

Опція вже доступна власникам підписок Google AI Pro та Ultra, а також користувачам бізнес- і освітніх тарифних планів Google Workspace, які відповідають вимогам сервісу.

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