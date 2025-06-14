Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює — Finance.ua
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Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює

Технології&Авто
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Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює
Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює
Тепер користувачі застосунку Gemini можуть доручати йому виконання рутинних дій у визначений час, дозволяючи сервісу проактивно брати на себе частину щоденних турбот.
Про це йдеться в офіційному блозі Google.
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Як Google Gemini може працювати за розкладом

Функція Scheduled Actions дає змогу просити Gemini про конкретну дію в заданий момент або перетворювати вже наявний запит на регулярне завдання, а керувати ними можна у відповідному розділі налаштувань.
Так, застосунок може щоранку пропонувати стислий огляд календаря й непрочитаних листів, щопонеділка генерувати п’ять ідей для блогу чи автоматично інформувати про результати улюбленої спортивної команди.
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Достатньо зазначити, що потрібно і коли, — і штучний інтелект подбає про решту, навіть якщо йдеться лише про разовий запит на підсумок церемонії нагород наступного дня.
Опція вже доступна власникам підписок Google AI Pro та Ultra, а також користувачам бізнес- і освітніх тарифних планів Google Workspace, які відповідають вимогам сервісу.
За матеріалами:
Novyny.live
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