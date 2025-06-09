Google додала ШІ-помічника в Drive — Finance.ua

Google додала ШІ-помічника в Drive
Google додала до Drive нову можливість «Catch me up», покликану зекономити час користувачів, показуючи короткий огляд правок у документах, які були внесені після останнього відкриття. Вбудований у бічну панель, Gemini аналізує зміни й коментарі в Docs, Sheets і Slides, щоб користувач одразу бачив головне, а не шукав відмінності вручну.
Про це пише Neowin.
Інструмент успадкував назву від подібної функції в Google Chat, але тепер стежить не за розмовами, а за вмістом вашого диска.
На домашній сторінці Drive з’явився окремий запит, натиснувши на який, можна одразу відкрити підсумок у панелі Gemini. Якщо ж потрібен огляд конкретного файлу, Drive позначає документи, що, ймовірно, змінилися, спеціальним індикатором активності. Натискання на індикатор або кнопка «Catch me up» у верхній панелі відбору також відкривають стислий огляд.
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Google застерігає, що функція лише виділяє потенційно ключові нововведення і не претендує на повне висвітлення кожної дрібниці. Наразі підтримується лише англійська мова, а поширення відбувається поетапно: користувачі доменів Rapid Release і Scheduled Release можуть очікувати появу новинки протягом найближчих 15 днів.
Доступ отримають передплатники Google Workspace рівнів Business Standard і Plus, Enterprise Standard і Plus, а також власники доповнень Gemini Education чи Gemini Education Premium і пакету Google One AI Premium. Крім того, право користування збережеться за тими, хто придбав Gemini Business або Gemini Enterprise до припинення їхніх продажів 15 січня 2025 року.
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