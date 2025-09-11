Microsoft офіційно закриває додаток Outlook Lite для Android 11.09.2025, 02:21 — Технології&Авто

Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Outlook Lite — спрощеної версії поштового клієнта для Android, що з’явилася у 2022 році. Додаток буде деактивовано з 6 жовтня 2025 року, після чого користувачі більше не зможуть завантажити або оновити його.

Про це пише PCMag

Outlook Lite був створений як легка альтернатива основному додатку Outlook — із мінімальним навантаженням на систему, швидкою роботою та низьким споживанням енергії. Особливою популярністю він користувався серед власників бюджетних смартфонів або пристроїв з обмеженим обсягом пам’яті.

Проте Microsoft вирішила сконцентрувати всі ресурси на розвитку основного додатку Outlook Mobile, в якому реалізовані повноцінні функції, включно з інтеграцією штучного інтелекту.

«Ми закриваємо Outlook Lite, щоб зосередити інвестиції на основному клієнті Outlook для Android, який забезпечує кращу функціональність та користувацький досвід,» — повідомила компанія у заяві.

Хоча додаток Outlook Lite вже зник із Google Play у США та Великій Британії, він продовжить працювати обмежений час після 6 жовтня. Проте Microsoft рекомендує користувачам перейти на повноцінну версію Outlook Mobile або знайти альтернативний поштовий клієнт якомога швидше.

Це не перше скорочення сервісів компанії: раніше Microsoft вже закрила додаток Lens і плагін Editor для браузерів Chrome та Edge.

