0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft офіційно закриває додаток Outlook Lite для Android

Технології&Авто
4
Microsoft офіційно закриває додаток Outlook Lite для Android
Microsoft офіційно закриває додаток Outlook Lite для Android
Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Outlook Lite — спрощеної версії поштового клієнта для Android, що з’явилася у 2022 році. Додаток буде деактивовано з 6 жовтня 2025 року, після чого користувачі більше не зможуть завантажити або оновити його.
Про це пише PCMag.
Outlook Lite був створений як легка альтернатива основному додатку Outlook — із мінімальним навантаженням на систему, швидкою роботою та низьким споживанням енергії. Особливою популярністю він користувався серед власників бюджетних смартфонів або пристроїв з обмеженим обсягом пам’яті.
Проте Microsoft вирішила сконцентрувати всі ресурси на розвитку основного додатку Outlook Mobile, в якому реалізовані повноцінні функції, включно з інтеграцією штучного інтелекту.
Читайте також
«Ми закриваємо Outlook Lite, щоб зосередити інвестиції на основному клієнті Outlook для Android, який забезпечує кращу функціональність та користувацький досвід,» — повідомила компанія у заяві.
Хоча додаток Outlook Lite вже зник із Google Play у США та Великій Британії, він продовжить працювати обмежений час після 6 жовтня. Проте Microsoft рекомендує користувачам перейти на повноцінну версію Outlook Mobile або знайти альтернативний поштовий клієнт якомога швидше.
Це не перше скорочення сервісів компанії: раніше Microsoft вже закрила додаток Lens і плагін Editor для браузерів Chrome та Edge.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems