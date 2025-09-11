Microsoft офіційно закриває додаток Outlook Lite для Android
Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Outlook Lite — спрощеної версії поштового клієнта для Android, що з’явилася у 2022 році. Додаток буде деактивовано з 6 жовтня 2025 року, після чого користувачі більше не зможуть завантажити або оновити його.
Про це пише PCMag.
Outlook Lite був створений як легка альтернатива основному додатку Outlook — із мінімальним навантаженням на систему, швидкою роботою та низьким споживанням енергії. Особливою популярністю він користувався серед власників бюджетних смартфонів або пристроїв з обмеженим обсягом пам’яті.
Проте Microsoft вирішила сконцентрувати всі ресурси на розвитку основного додатку Outlook Mobile, в якому реалізовані повноцінні функції, включно з інтеграцією штучного інтелекту.
«Ми закриваємо Outlook Lite, щоб зосередити інвестиції на основному клієнті Outlook для Android, який забезпечує кращу функціональність та користувацький досвід,» — повідомила компанія у заяві.
Хоча додаток Outlook Lite вже зник із Google Play у США та Великій Британії, він продовжить працювати обмежений час після 6 жовтня. Проте Microsoft рекомендує користувачам перейти на повноцінну версію Outlook Mobile або знайти альтернативний поштовий клієнт якомога швидше.
Це не перше скорочення сервісів компанії: раніше Microsoft вже закрила додаток Lens і плагін Editor для браузерів Chrome та Edge.
Поділитися новиною
Також за темою
Microsoft офіційно закриває додаток Outlook Lite для Android
Додаток Gemini розширюється на аудіофайли
Власники iPhone 14 і 15 отримують рік супутникового зв’язку
Щоб вижити: Maserati переходить на унікальні авто і лімітовані серії
Volkswagen інвестує в штучний інтелект до мільярда євро
ТОП-10 найпопулярніших бензинових автомобілів в Україні