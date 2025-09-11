0 800 307 555
Колишні топи Google запустили стартап AegisAI для боротьби з фішингом і шкідливими листами

Колишні керівники безпеки Google створити стартап AegisAI. Його мета — зупиняти фішинг, шкідливі програми та шахрайські схеми у бізнес-пошті ще до того, як повідомлення потраплять у вхідні скриньки користувачів.
Про це повідомляє TechCrunch.
Компанія вийшла з режиму «стелс» із початковим фінансуванням у $13 млн, яке надали фонди Accel і Foundation Capital. AegisAI заснували Сай Хормаї та Раян Ло, які раніше працювали над Safe Browsing і reCAPTCHA у Google.
Їхній сервіс використовує мережу автономних AI-агентів, що в реальному часі аналізують кожен елемент електронного листа — від вкладень і QR-кодів до метаданих і поведінкових шаблонів.
Замість статичних правил, які застосовують традиційні системи захисту пошти, агенти AegisAI «співпрацюють» між собою, обмінюючись висновками, щоб швидше й ефективніше виявляти нові загрози.
За словами засновників, уже створено понад 10 спеціалізованих агентів, але з часом їхня кількість може зрости до 100, аби встигати за дедалі складнішими методами кіберзлочинців.
За матеріалами:
Mind
