Ferrari представила новий флагман (фото, відео)

Нова Ferrari 849 Testarossa прийшла на заміну SF90 й виконуватиме роль флагманської моделі. Новинка має гібридну силову установку на базі V8 з подвійним турбонаддувом, що працює разом з трьома електромоторами.

Авто надійде у продаж вже з наступного року й буде доступне у версіях купе або Spider (кабріолет).

Що відомо про характеристики

Силова установка автівки генерує потужність в 1050 кінських сил. Вона нагадує агрегат SF90, але була значно модифікована. Зокрема, тільки потужність V8 з подвійним турбонаддувом збільшили до 830 к.с., а електромотори генерують ще до 218 к.с. кожен. Двигун отримав нові головки блоку циліндрів, випускні колектори та турбокомпресори. Ці турбіни є найбільшими, які коли-небудь встановлюваними на серійний Ferrari. Два з трьох електромоторів розташовані на передній осі.

Вони виконують функцію векторизацію крутного моменту в поворотах, для забезпечення найкращого зчеплення з асфальтом. Третій мотор розташований між двигуном і коробкою передач. Плагін-гібридна установка дозволяє подолати до 25 кілометрів на електротязі завдяки батареї ємністю 7,45 кВт-год. Цікаво, що ті, хто хоче використовувати 849 Testarossa в режимі електромобіля, отримають потужність лише на передні колеса та будуть обмежені швидкістю 130 км/год.

Розгін від 0 до 100 км/год для версії купе становить 2,2 секунди, а від 0 до 200 км/год — всього 6,3 секунди. Spider буде трохи повільнішим, оскільки важить більше. До слова, силова установка моделі працює в парі з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням, як у боліда Формули 1. Що стосується дизайну, нова 849 Testarossa майже не має схожості з оригіналом. Її стиль більше нагадує SF90 або SP3 Daytona з більшою кількістю ретро-елементів.

Особливістю є великі бічні повітрозабірники, що інтегровані у двері. Носова частина автомобіля запозичила свій стиль від Ferrari 1980-х років з горизонтальною панеллю, що з’єднує фари. В салоні є селектор передач у стилі F80, кермо з фізичними кнопками, кокпіт, що відокремлює зону водія від пасажира, та сенсорні екрани. Покупці можуть вибрати комфортні або гоночні сидіння. Вартість моделі буде оголошена пізніше, але очікується, що вона буде значно вищою за стартову ціну SF90, яка становить близько 470 000 доларів.

