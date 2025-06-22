Ferrari випустила приголомшливу 296 Speciale Piloti, і просто грошей недостатньо, щоб її придбати (фото) — Finance.ua

Ferrari випустила приголомшливу 296 Speciale Piloti, і просто грошей недостатньо, щоб її придбати (фото) Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Ferrari випустила приголомшливу 296 Speciale Piloti, і просто грошей недостатньо, щоб її придбати (фото)

Нещодавно Ferrari випустила 296 Speciale, і тепер італійський виробник уже тішить фанатів спеціальною версією 296 Speciale Piloti. Але для цього особливого автомобіля недостатньо мати багато грошей, щоб придбати.

Про це пише Motor1.

296 Speciale Piloti призначена виключно для тих, хто бере участь у гонках на автомобілях Ferrari та у змаганнях, схвалених Ferrari. Для тих, хто відповідає критеріям, Piloti Ferrari є, по суті, косметичним оновленням 296 Speciale.

Автомобіль можна замовити в лівреї Rosso Scuderia, але інші варіанти включають Argento Nürburgring, Nero Daytona та Blu Tour De France.

Незалежно від зовнішнього кольору, усі версії мають смуги Giallo Modena, данину поваги тричі переможцю Ле-Ману, гоночному автомобілю 499P.

Щоб ще більше відрізнити його від стандартного 296 Speciale, Ferrari додає намальований вручну логотип WEC, мотив італійського прапора на передньому бампері та обраний покупцем гоночний номер.

Всередині сидіння оббиті термоформованою чорною алькантарою з вогнетривкими тканинними вставками з того ж матеріалу, що й гоночні костюми. Ви навіть можете персоналізувати металевий простір для ніг і пороги з вуглецевого волокна.

Додаткові деталі включають вуглецеву ідентифікаційну табличку та ваш гоночний номер, які прикрашають облягаючі сидіння з гоночними ременями безпеки.

Ferrari не розкриває ціну, але можна з упевненістю припустити, що Piloti Ferrari буде дорожчим за стандартний 296 Speciale, який оцінюється в 450 000 доларів. Як й з усіма Ferrari, базова модель 296 Speciale вже давно розпродана.

Що стосується видання, натхненного WEC, вважається, що кількість відповідних покупців становить менш як 1000 осіб.

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