Фішинг і вішинг: як шахраї дурять українців через інтернет-банкінг — Finance.ua

Фішинг і вішинг: як шахраї дурять українців через інтернет-банкінг Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Фішинг і вішинг: як шахраї дурять українців через інтернет-банкінг

З розвитком інтернет-банкінгу українці отримали змогу вирішувати банківські справи без потреби стояти в чергах — достатньо мати смартфон або комп’ютер. Однак разом із зручністю зросли й ризики: цифрові технології відкрили нові можливості для шахраїв. Про це йдеться у статті Finance.ua.

Розповідаємо, що таке фішинг і вішинг, як працюють ці популярні схеми онлайн-шахрайства та як захистити себе і свої гроші від зловмисників.

Схема № 1: Вішинг

Саме на тонкому знанні людської психіки будується «вішинг» — метод соціальної інженерії, який активно використовують шахраї для крадіжки карткових даних безпосередньо у клієнтів.

Як це працює

Під виглядом банківських працівників або співробітників служби безпеки, іноді — працівників силових структур чи Національного банку вони телефонують українцям та випитують у них конфіденційну інформацію про платіжну картку: номер картки, термін дії, CVV/CVC2-код. Отримавши ці дані, шахраї можуть легко зняти гроші з такої картки.

Іноді шахраї, які добре розбираються в банківських послугах, вигадують нові хитрощі. Наприклад, кілька років тому найбільший в Україні ПриватБанк запровадив для своїх клієнтів послугу зняття грошей без фізичної картки. Її відразу почали активно використовувати шахраї. Підійшовши до банкомату, вони вводили номер телефону жертви, потім дзвонили і просили назвати ОТП-пароль, який приходив їй на фінансовий номер телефону. Клієнти, які нічого не підозрюють, називали шахраям код, а потім дивувалися, що з їхніх рахунків зникали великі суми грошей.

Як уберегтися

Банківські працівники постійно наголошують, що ніколи не телефонують клієнтам із метою уточнення будь-яких карткових даних, і попереджають їх про необхідність зберігати все у секреті та не розголошувати їх під час телефонних дзвінків. Також у СМС-повідомленнях, якими доставляються ОТП-паролі, завжди міститься нагадування, що цю інформацію не можна передавати третім особам.

Схема № 2: Фішинг

Фішинг (від англійського fishing — риболовля) — схема крадіжки карткових даних в Інтернеті, що набирає велику популярність.

Як це працює

Схема ґрунтується на масовому розсиланні банківським клієнтам спеціальних листів або СМС-повідомлень, які маскуються під повідомлення від банків або відомих компаній, брендів.

У таких листах міститься посилання на сайт, який зовні не відрізняється від справжнього, на якому банківському клієнту пропонують ввести логін і пароль для доступу до Інтернет-банкінгу. Якщо жертва це зробить, вона автоматично передає доступ до своїх банківських рахунків шахраям. Свого часу одним із найбільш підроблюваних сайтів був Інтернет-банк ПриватБанку Privat24.

Часто підроблені сайти маскуються також під Інтернет-магазини, де за привабливими цінами продаються, наприклад, нові моделі мобільних телефонів. Обов’язковою умовою купівлі на такому сайті є передплата. Клієнт, який нічого не підозрює, вводить повні дані своєї банківської картки і через деякий час виявляє зникнення коштів з карткового рахунку. Звичайно, жодного товару він не отримує.

Кількість фішингових сайтів невпинно зростає. Особливо популярні вони за кордоном — у Європі та США. Але їхніми жертвами легко можуть стати українці, які купують за кордоном.

Як уберегтися

Щоб не стати жертвою «фішера», варто просто виконувати кілька простих рекомендацій:

Уважно вивчати адресу (т.зв. URL) сайту, на який заходите. Лише одна неправильна буква в назві має насторожити. Якщо на сайті передбачено виконання будь-якої фінансової операції (наприклад, введення карткових даних), посилання обов’язково має починатися з «https://», що означає «безпечне з’єднання». Якщо ж на адресі фігурує просто «http://», це одразу має насторожити. Зайшовши на сайт, вивчіть, як він виглядає зовні. На підроблених сайтах часто різні сторінки мають ту саму адресу, трапляються граматичні, синтаксичні та стилістичні помилки. Ніколи не переходити за посиланнями, що надходять у рекламних листах або СМС-повідомленнях, вони можуть бути від шахраїв.

Детальніше про ці та інші шахрайські «схеми» із залученням інтернет-банкінгу — читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.