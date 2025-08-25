Microsoft тестує ШІ-функцію, яка допомагатиме заповнювати таблиці Excel — Finance.ua
Microsoft тестує ШІ-функцію, яка допомагатиме заповнювати таблиці Excel

Microsoft Excel тестує нову функцію на основі штучного інтелекту, яка може автоматично заповнювати комірки в електронних таблицях, що схоже на функцію, яку Google Sheets запровадив у червні.
Про це повідомляє Tech Crunch.
Функція COPILOT працюватиме так: користувач вводить запит звичайною мовою і (за бажанням) вказує комірки, які мають бути заповнені; потім штучний інтелект класифікує інформацію, формує висновки і створює таблиці.
Наприклад, якщо є стовпчик комірок, заповнений відгуками про кавоварку, користувач може використовувати функцію COPILOT, щоб швидко класифікувати їх за допомогою штучного інтелекту. Microsoft Excel виведе класифікації, згенеровані штучним інтелектом, всередині кожної зазначеної комірки.
Microsoft зазначає, що користувач може поєднувати нову функцію штучного інтелекту з іншими функціями Excel, включаючи IF, SWITCH, LAMBDA або WRAPROWS. Компанія додає, що інформація, надіслана через функцію COPILOT Excel, ніколи не використовується для навчання штучного інтелекту, оскільки «вхідні дані залишаються конфіденційними і використовуються виключно для генерації запитуваного результату».
Функція Copilot має кілька обмежень: вона не може отримати доступ до інформації поза електронною таблицею, і користувач може використовувати її лише для обчислення 100 функцій кожні 10 хвилин. Microsoft також застерігає від використання COPILOT для числових обчислень або в «ризикованих випадках», тобто тих, які мають юридичні, регуляторні та нормативні наслідки, оскільки функція «може давати неправильні відповіді».
Зараз функція доступна для користувачів Windows і Mac у бета-каналі з ліцензією Microsoft 365 Copilot. Microsoft планує вдосконалити цю функцію в майбутньому, оновивши базову модель функції та, можливо, додавши підтримку вебдоступу.
За матеріалами:
Укрінформ
