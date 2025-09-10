0 800 307 555
Щоб вижити: Maserati переходить на унікальні авто і лімітовані серії

43
Генеральний директор Stellantis Антоніо Філос заявив, що концерн не розглядає продаж Maserati, попри фінансові проблеми преміального бренду.
Для вироблення нової стратегії Stellantis залучив консалтингову компанію McKinsey. Її завдання — допомогти стабілізувати Maserati та Alfa Romeo, які формують люксовий сегмент концерну.
Maserati нині переживає глибоку кризу: продажі скоротилися удвічі, а збитки сягнули сотень мільйонів євро. Експерти зазначають, що бренд потребує радикальної трансформації.
Вихід бачать у зміні бізнес-моделі: компанія планує обмежити обсяги виробництва та робити ставку на ексклюзивність. У майбутньому Maserati випускатиме лімітовані серії авто преміум-класу з персоналізованим дизайном та унікальними характеристиками.
Аналітики вважають, що продаж Maserati наразі практично нереальний. Через падіння фінансових показників знайти інвестора за привабливою ціною було б складно. Саме тому Stellantis націлений на відновлення й перезапуск марки у новому форматі.
Ampercar
