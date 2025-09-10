Щоб вижити: Maserati переходить на унікальні авто і лімітовані серії Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Генеральний директор Stellantis Антоніо Філос заявив, що концерн не розглядає продаж Maserati, попри фінансові проблеми преміального бренду.

Для вироблення нової стратегії Stellantis залучив консалтингову компанію McKinsey. Її завдання — допомогти стабілізувати Maserati та Alfa Romeo, які формують люксовий сегмент концерну.

Maserati нині переживає глибоку кризу: продажі скоротилися удвічі, а збитки сягнули сотень мільйонів євро. Експерти зазначають, що бренд потребує радикальної трансформації.

Вихід бачать у зміні бізнес-моделі: компанія планує обмежити обсяги виробництва та робити ставку на ексклюзивність. У майбутньому Maserati випускатиме лімітовані серії авто преміум-класу з персоналізованим дизайном та унікальними характеристиками.

Аналітики вважають, що продаж Maserati наразі практично нереальний. Через падіння фінансових показників знайти інвестора за привабливою ціною було б складно. Саме тому Stellantis націлений на відновлення й перезапуск марки у новому форматі.

