Щоб вижити: Maserati переходить на унікальні авто і лімітовані серії
Генеральний директор Stellantis Антоніо Філос заявив, що концерн не розглядає продаж Maserati, попри фінансові проблеми преміального бренду.
Для вироблення нової стратегії Stellantis залучив консалтингову компанію McKinsey. Її завдання — допомогти стабілізувати Maserati та Alfa Romeo, які формують люксовий сегмент концерну.
Maserati нині переживає глибоку кризу: продажі скоротилися удвічі, а збитки сягнули сотень мільйонів євро. Експерти зазначають, що бренд потребує радикальної трансформації.
Вихід бачать у зміні бізнес-моделі: компанія планує обмежити обсяги виробництва та робити ставку на ексклюзивність. У майбутньому Maserati випускатиме лімітовані серії авто преміум-класу з персоналізованим дизайном та унікальними характеристиками.
Аналітики вважають, що продаж Maserati наразі практично нереальний. Через падіння фінансових показників знайти інвестора за привабливою ціною було б складно. Саме тому Stellantis націлений на відновлення й перезапуск марки у новому форматі.
