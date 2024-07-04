Представлено найбільший і найдорожчий Maserati (фото) — Finance.ua
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Представлено найбільший і найдорожчий Maserati (фото)

Технології&Авто
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Представлено найбільший і найдорожчий Maserati (фото)
Представлено найбільший і найдорожчий Maserati (фото)
В Італії презентували новий Maserati Tridente. Це найдорожча модель у сучасній лінійці марки — вона коштує 2,5 мільйона євро. Примітно, що Tridente — не автомобіль, а розкішний катер. Про нього розповіли на офіційному сайті італійського автовиробника.
Tridente створили у співробітництві із суднобудівними компаніями Vita Power та Hodgdon Yachts. Це найбільший Maserati в історії — катер сягає 10,5 м у довжину і розрахований на 10 осіб.
Представлено найбільший і найдорожчий Maserati (фото)
Дизайн Maserati Tridente витриманий у класичному стилі. Доступні кілька конфігурацій салону. Зокрема, всередині можуть облаштувати каюту із санвузлом. У оздоблені використані шкіра та дерево. Встановлено цифровий щиток приладів, а штурвал нагадує кермо автомобілів Maserati.
Катер Maserati Tridente оснащений 600-сильною електричною установкою. Його максимальна швидкість становить 40 вузлів (74 км/год), а крейсерська — 25 вузлів (45 км/год).
Представлено найбільший і найдорожчий Maserati (фото)
Новий Maserati Tridente оснащений великою батареєю на 252 кВт∙год. Запас ходу поки не розкрили, проте відомо, що зарядка в надшвидкому режимі займає годину.
За матеріалами:
Фокус
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