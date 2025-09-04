iPhone 17 Pro отримає рекордну автономність та яскравий дисплей Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

iPhone 17 Pro отримає рекордну автономність та яскравий дисплей

Моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають суттєві оновлення, які торкнуться дисплеїв, системи охолодження та часу автономної роботи. Про це пише інсайдер Instant Digital на китайській платформі Weibo.

У нових Pro-версіях очікується ще яскравіший екран, що зробить використання смартфонів зручнішим навіть під прямим сонячним світлом. Для порівняння, в iPhone 16 Pro та 16 Pro Max стандартна максимальна яскравість складає 1000 ніт, а пікова короткочасна сягає 2000 ніт. У моделях iPhone 17 Pro цей показник, за попередніми даними, буде ще вищим.

Ще одним важливим удосконаленням стане нова система тепловідведення. Вона дозволить уникнути перегріву під час тривалої зйомки відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів за секунду або в процесі гри в ресурсоємні ігри. Це особливо актуально влітку, коли смартфони часто страждають від високих температур.

Окрім цього, iPhone 17 Pro та Pro Max можуть стати найвитривалішими айфонами за всю історію Apple. Це пояснюється як збільшенням ємності акумуляторів, так і загальною оптимізацією енергоспоживання. Подейкують, що iPhone 17 Pro Max вперше отримає батарею більш ніж на 5000 мАг.

Офіційний дебют усієї лінійки iPhone 17 відбудеться у вівторок, 9 вересня, на презентації Apple під назвою «Awe dropping».

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.