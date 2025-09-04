0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone 17 Pro отримає рекордну автономність та яскравий дисплей

Фондовий ринок
1
iPhone 17 Pro отримає рекордну автономність та яскравий дисплей
iPhone 17 Pro отримає рекордну автономність та яскравий дисплей
Моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають суттєві оновлення, які торкнуться дисплеїв, системи охолодження та часу автономної роботи. Про це пише інсайдер Instant Digital на китайській платформі Weibo.
У нових Pro-версіях очікується ще яскравіший екран, що зробить використання смартфонів зручнішим навіть під прямим сонячним світлом. Для порівняння, в iPhone 16 Pro та 16 Pro Max стандартна максимальна яскравість складає 1000 ніт, а пікова короткочасна сягає 2000 ніт. У моделях iPhone 17 Pro цей показник, за попередніми даними, буде ще вищим.
Ще одним важливим удосконаленням стане нова система тепловідведення. Вона дозволить уникнути перегріву під час тривалої зйомки відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів за секунду або в процесі гри в ресурсоємні ігри. Це особливо актуально влітку, коли смартфони часто страждають від високих температур.
Окрім цього, iPhone 17 Pro та Pro Max можуть стати найвитривалішими айфонами за всю історію Apple. Це пояснюється як збільшенням ємності акумуляторів, так і загальною оптимізацією енергоспоживання. Подейкують, що iPhone 17 Pro Max вперше отримає батарею більш ніж на 5000 мАг.
Офіційний дебют усієї лінійки iPhone 17 відбудеться у вівторок, 9 вересня, на презентації Apple під назвою «Awe dropping».
За матеріалами:
itechua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems