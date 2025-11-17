Які компанії найчастіше відкривали українці в 2025 році — дослідження YC. Market Сьогодні 12:03 — Фондовий ринок

У третьому кварталі 2025 року найбільше нових компаній зареєстрували у Києві. Високу динаміку також показала Львівська область. До п’ятірки лідерів увійшли Дніпропетровська, Київська та Одеська області. Найменше нових реєстрацій зафіксовано в Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій та Сумській областях.

Про це свідчать результати дослідження YC.Market.

У яких секторах реєстрували найбільше нових компаній

Найактивніше бізнес реєстрували у сфері оптової торгівлі. У цьому секторі у третьому кварталі з’явилися 2971 нова компанія. На другому місці опинилася ІТ-сфера, де зареєстрували 2586 компаній. На третьому місці перебувають операції з нерухомістю із 2214 новими реєстраціями.

Інфографіка: YC. Market

У п’ятірку також увійшли транспорт і логістика, де зареєстрували 1943 компанії, та будівництво, де з’явилися 1885 нових бізнесів.

Далі йдуть сільське господарство (1565 компаній), інші послуги (1131), роздрібна торгівля (1089), харчова промисловість (843) та машинобудування (725).

Інфографіка: YC. Market

У яких секторах найбільше компаній припинили роботу

Найбільше припинень діяльності також зафіксовано в оптовій торгівлі. У цьому секторі закрилися 388 компаній.

На другому місці опинилися операції з нерухомістю, де припинили роботу 195 компаній. Сільське господарство завершило квартал із 191 припиненням діяльності. У топ 5 увійшли будівельні компанії (144) та сектор інших послуг (132).

Закриття також відбувалися у роздрібній торгівлі (116 компаній), транспорті та логістиці (103), медичних закладах (99), харчовій промисловості (95) та телекомунікаціях (73).

Як змінився секторальний розподіл у 2025 році

За даними YC. Market структура найпопулярніших секторів у третьому кварталі майже повністю збігається з тенденціями першого півріччя. З десяти секторів, які очолювали рейтинг на початку року, вісім залишилися у топ 10 і в третьому кварталі.

Оптова торгівля зберегла лідерство і в першому півріччі, і в третьому кварталі. У трійці лідерів відбулася зміна. ІТ-сфера піднялася з третього місця на друге, а операції з нерухомістю перемістилися з другого на третє.

У стабільній десятці також залишилися будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство, інші послуги та роздрібна торгівля. Ці сектори показували активність протягом усього року.

Два напрями, які були у топ 10 на початку року, але не потрапили до списку у третьому кварталі, це громадські організації та медичні заклади. Їхнє місце посіли харчова промисловість і машинобудування.

Регіональний розподіл реєстрацій

У третьому кварталі 2025 року найбільше нових компаній зареєстровано у Києві, де з’явилися 2805 бізнесів. Львівська область показала 660 реєстрацій. Дніпропетровська область має 563 нові компанії, Київська область 504, а Одеська область 452.

Інфографіка: YC. Market

Найменше нових бізнесів з’явилося у Донецькій області, де зареєстровано 14 компаній. У Херсонській області зареєстрували 15 компаній, у Чернігівській області 70, у Чернівецькій 88, а у Сумській 92.

Гендерний розподіл

За даними Світового банку станом на 2023 рік гендерний розрив у рівні зайнятості збільшився порівняно з 2021 роком. Рівень зайнятості серед чоловіків становив 63,1 відсотка, а серед жінок 48,7 відсотка. Повномасштабна війна змінила структуру ринку праці, але не усунула дисбаланс. До вторгнення лише 7 відсотків жінок працювали у мануальних професіях, тоді як значна частина працювала у сфері послуг або на професійних і управлінських посадах.

За даними YC. Market у третьому кварталі 2025 року жінки заснували 2395 компаній, що становить 31,5% від усіх нових бізнесів. Чоловіки заснували 5189 компаній, що відповідає 68,5%.

Серед компаній, які припинили роботу, 215 були засновані жінками, що становить 29,9%. Чоловіки заснували 504 компанії, що припинили діяльність, це становить 70,1%.

