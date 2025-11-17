Коли Apple представить iPhone Air 2 та iPhone 18
Apple веде розробку другого покоління iPhone Air та планує змінити графік запуску нових моделей iPhone.
Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман. За його словами, компанія вперше презентує нову лінійку iPhone у два етапи.
Перша хвиля включатиме iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone 18 Fold. Вони очікуються у вересні 2026 року. Друга хвиля складатиметься зі стандартного iPhone 18, бюджетного iPhone 18e та ультратонкого iPhone Air 2, які мають вийти навесні 2027 року. Перенесення запуску Air 2 на пів року вперед, за словами Гурмана, було заплановано заздалегідь і не пов’язане з поганими продажами iPhone Air.
Запуск iPhone Air не зміг змінити тенденцію низького попиту, характерну для лінійок Mini та Plus. Проте Гурман вважає, що ця модель є важливою для тестування нових технологій, які Apple планує використати у складаному iPhone Fold, тому низькі продажі Air для компанії мають другорядне значення і вони прогнозовані.
Марк Гурман також зазначив, що iPhone Air 2 отримає новий 2 нм чип Apple A20, що забезпечить швидшу роботу та довший час автономної роботи.
За даними The Information, інженери Apple розглядають можливість додати в Air 2 другий модуль камери, збільшити ємність акумулятора та використати систему охолодження з паровою камерою, аналогічну тій, що застосовується у моделях iPhone 17 Pro. Водночас Гурман вважає, що додавання ультраширокої камери технічно можливе, але може бути надмірним рішенням для моделі, яка має обмежений попит.
Журналіст також додав, що Apple планує у 2027 році представити ювілейний iPhone, ймовірно під назвою iPhone 20, з вигнутим екраном та фронтальною камерою під дисплеєм. За його словами, це буде «абсолютно нова модель високого класу».
