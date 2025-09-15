Єврокомісія пропонує нову схему використання російських активів на підтримку України Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Єврокомісія пропонує нову схему використання російських активів на підтримку України

Європейська комісія розглядає можливість спрямування мільярдів євро заморожених російських активів на підтримку України у вигляді репараційних кредитів, забезпечених борговими розписками ЄС.

Про це пише Рolitico.

Ідея, яку в Брюсселі називають «юридично креативною», дозволила б відкрити додаткове фінансування для українського бюджету без прямої конфіскації активів, що могло б спричинити правові ризики.

Як працюватиме схема

Наразі у ЄС заморожено близько 200 млрд євро російських активів, більшість з яких зберігається у кліринговій компанії Euroclear.

За задумом, кошти, що надходять від погашення активів у Euroclear, мають розміщуватися на рахунках у Європейському центробанку. Замість цих грошей можуть бути випущені короткострокові облігації без купону, гарантовані країнами ЄС. Це дозволило б залучити фінансування для України вже зараз, а повернення кредиту має відбутися лише після того, як росія виплатить репарації.

Раніше відсотки від заморожених російських активів використовували для погашення частини кредиту G7 на €45 млрд для України. Тепер Єврокомісія пропонує створити «репараційний кредит», аби закрити дефіцит українського бюджету, який наступного року оцінюється у €8 млрд.

Складнощі та ризики

Пропозиція ще не погоджена. Її обговорювали за закритими дверима у Брюсселі на рівні заступників міністрів фінансів. Поки що йдеться лише про попередню підтримку без конкретних зобов’язань.

Водночас уряд Бельгії та фінансова установа Euroclear неодноразово попереджали, що використання самих активів може мати юридичні наслідки. Тому ключовим залишається питання гарантій від усіх країн ЄС, що потребує одностайного рішення.

Нагадаємо, Європейський Союз шукав можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

