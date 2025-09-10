Україна отримала від ЄС 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Україна отримала від ЄС 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що отримані кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки бюджету.

«Завдяки цій допомозі ми можемо своєчасно забезпечувати соціальні виплати, відновлювати критично важливу інфраструктуру та утримувати економіку стабільною навіть у надзвичайно складних умовах», — заявив Марченко.

Що передбачає програма

Ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії.

Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Нагадаємо, що Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 58,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 16,5 млрд євро від ЄС.

«Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації», — прокоментувала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявляла , що навіть у разі припинення вогню росія не зможе повернути собі заморожені в ЄС активи, доки не виплатить Україні репарації.

На думку голови Національного банку України Андрія Пишного, знерухомлені російські активи можуть допомогти зменшити вартість інтеграції України до Європейського Союзу, якщо їх буде використано для фінансування відбудови.

