російські активи можуть допомогти здешевити вступ України до ЄС — Пишний Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

російські активи можуть допомогти здешевити вступ України до ЄС — Пишний

Знерухомлені російські активи можуть допомогти зменшити вартість інтеграції України до Європейського Союзу, якщо їх буде використано для фінансування відбудови.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час ІХ Щорічної дослідницької конференції «Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації», яка відбулася в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами голови НБУ, вступ України до ЄС передбачає фінансові витрати. Водночас, за оцінками Європейського політичного центру, йдеться про 0,07−0,09% ВВП Євросоюзу на рік.

«Ціна інтеграції може бути знижена, якщо знерухомлені активи країни-агресора будуть спрямовані на відбудову України. Це не лише економічно, а й юридично обґрунтована допомога», — зазначив Пишний.

Голова НБУ підкреслив, що в умовах обмежених бюджетів держав-членів ЄС використання російських активів дозволяє зменшити податкове навантаження на громадян країн Євросоюзу, водночас забезпечивши стійке відновлення України.

Пишний навів дані досліджень Міжнародного валютного фонду, згідно з якими розширення ЄС у 2004−2007 роках сприяло зростанню ВВП на душу населення в нових країнах-членах на 30%, а в старих — на 10%. Зокрема, Польща, яка на момент вступу вважалась країною з високими ризиками, нині ВВП на особу вже перевищує 80% середнього по ЄС.

«Залучення України дозволить ефективніше керувати ризиками та сприятиме взаємовигідній співпраці у сферах цифрової трансформації, енергетики та використання наявного економічного потенціалу», — сказав він.

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Пишний також зауважив, що військовий ресурс України можна розглядати як внесок у колективну оборону ЄС.

«Потенційні витрати Європи на безпеку можуть бути зменшені завдяки оборонному потенціалу України», — додав він.

Нагадаємо, що Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

Крім того, в Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року.

З іншого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив , що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.

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