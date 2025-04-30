Як конфіскація знерухомлених російських активів впливає на роль євро в глобальній економіці — Finance.ua

Як конфіскація знерухомлених російських активів впливає на роль євро в глобальній економіці Сьогодні 19:02 — Валюта

Як конфіскація знерухомлених російських активів впливає на роль євро в глобальній економіці

У січні 2025 року Україна отримала від ЄС перші 3 млрд євро в межах програми позик ERA Loans, яку буде погашено за рахунок надходжень від знерухомлених російських активів. Європейські політики все активніше обговорюють необхідність конфіскувати основну суму знерухомлених російських активів на користь України.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Водночас ЄЦБ висловлює побоювання, що таке рішення потенційно матиме негативний вплив на роль євро у світовій фінансовій системі, зокрема через:

відмову інших центральних банків від використання резервних активів у євро;

зростання витрат на фінансування для країн ЄС унаслідок збільшення дохідностей у євро;

диверсифікацію валют у торговельних розрахунках тощо.

Чи є ці побоювання виправданими?

У Нацбанку Україні наголошують, що із часу свого заснування євро впевнено посідає другу після долара США позицію як на міжнародних фінансових ринках, так і у світовій торгівлі.

Попри обмеження торгівлі ЄС із росією та накладені санкції разом із знерухомленням російських активів частка євро в торговельних розрахунках і фінансових операціях залишається майже незмінною.

Зокрема, частка євро в міжнародних платежах у системі SWIFT із 2023 року становила близько 13%. У євро було номіновано більше 23% непогашених облігацій у світі. Загальна частка євро в офіційних валютних резервах країн світу з 2015 року стабілізувалася на рівні 20%.

«Сьогодні роль євро як другої світової валюти залишається непохитною, незважаючи на спроби пошуку альтернатив окремими країнами з ринками, що розвиваються. Тож повна синхронна конфіскація російських активів розвиненими країнами на користь України не зможе послабити роль євро і навряд чи матиме матеріальний вплив на сприйняття цієї валюти», — кажуть фінансисти.

Натомість в умовах високої турбулентності євро може навіть отримати переваги відносно долара США й інших валют.

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