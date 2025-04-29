Зменшення інфляції та зміцнення євро — у ЄЦБ назвали головні «сюрпризи» від митної політики Трампа Сьогодні 20:43 — Світ

Зменшення інфляції та зміцнення євро — у ЄЦБ назвали головні «сюрпризи» від митної політики Трампа

Європейський центральний банк відмічає зменшення інфляції у Євросоюзі та зміцнення євро через нові інвестиції у євробонди після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нову митну політику на імпорт до Америки.

Про це повідомив член ЄЦБ П’єро Чіполлоне виданню Bloomberg, передає Суспільне.

За словами Чіполлоне, інфляція — це короткостроковий наслідок. Мита США гальмують світову економіку, тому у довгостроковій перспективі ситуація з інфляцією у Євросоюзі та єврозоні може змінитись.

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«Єврозона виграла від потоків інвестицій у безпечні зони, оскільки євро зміцнився, а номінальна дохідність облігацій знизилася», — сказав П’єро Чіпполоне.

Він також відмітив, що реалізація довгострокових наслідків підвищення тарифів може призвести до вищої інфляції, уповільнення економічного зростання та збільшення боргу США, що, своєю чергою, підірве довіру до панівної ролі долара в міжнародній торгівлі та фінансах.

Чіполлоне зазначив, що фрагментація торгівлі може спричинити поступовий перехід від глобальної системи, де домінують США, до багатополярної, у якій кілька валют змагатимуться за статус резервної.

Довідка Finance.ua:

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам.

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