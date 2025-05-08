Європа шукає рішення, щоб не «подарувати» путіну 240 мільярдів євро заморожених активів рф — Finance.ua
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Європа шукає рішення, щоб не «подарувати» путіну 240 мільярдів євро заморожених активів рф

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Європа шукає рішення, щоб не «подарувати» путіну 240 мільярдів євро заморожених активів рф
Європа шукає рішення, щоб не «подарувати» путіну 240 мільярдів євро заморожених активів рф
Європейські країни активно шукають спільне рішення, щоб не «подарувати» путіну 240 мільярдів євро заморожених активів рф.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час неформального саміту глав МЗС країн ЄС у Варшаві.
За його словами, питання подальшої долі цих коштів та продовження санкцій проти росії буде вирішуватися вже у червні. Для цього європейським країнам потрібно досягти консенсусу, що вимагає активної роботи та взаєморозуміння між усіма учасниками.
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Цахкна наголосив, що залишати заморожені активи рф без рішучих дій не можна.
«Не можу уявити, що якийсь європейський лідер повернеться після червневої зустрічі та скаже, що ми надали путіну 240 мільярдів євро як „нагороду“ за все, що він зробив», — підкреслив міністр.
Він також зазначив, що більшість цих активів зберігається у бельгійській компанії Euroclear, яка вже отримала дозвіл на перерозподіл частини російських коштів для компенсації втрат західних інвесторів, чиї активи були конфісковані москвою.
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Ризик втрати контролю над цими активами виникає через можливе блокування продовження санкцій з боку окремих країн ЄС, зокрема Угорщини.
Якщо санкції не будуть продовжені, країни G7 та ЄС можуть бути змушені самостійно виплачувати багатомільярдні кредити Україні, які були забезпечені саме доходами із заморожених російських активів.
Єврокомісія вже працює над резервним планом на випадок провалу голосування, але більшість юридичних механізмів мають серйозні обмеження.
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Естонія закликає не лише зберігати санкції, а й повністю конфіскувати російські активи на користь України.
Такий крок, на думку естонських дипломатів, дозволить посилити тиск на путіна та не допустити фінансування агресора за рахунок європейських коштів.
У свою чергу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не допустить повернення до енергетичної залежності від росії, адже це шкодить як безпеці, так і економіці Європи.
За матеріалами:
ua.news
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