У Швеції запропонували створити біткоїн-резерв із конфіскованих активів — Finance.ua
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У Швеції запропонували створити біткоїн-резерв із конфіскованих активів

Криптовалюта
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У Швеції запропонували створити біткоїн-резерв із конфіскованих активів
У Швеції запропонували створити біткоїн-резерв із конфіскованих активів
Депутат парламенту Швеції Рікард Нордін запропонував уряду розглянути можливість використання біткоїна для створення криптовалютного резерву. В офіційному запиті він попросив міністра фінансів Елізабет Свантессон розглянути доцільність занесення активу в портфель центрального банку.
Нордін послався на глобальний тренд обговорення ролі цифрових активів в економічній політиці та навів як приклад США. Зокрема, депутат вказав на розпорядження президента Сполучених Штатів Дональда Трампа створити стратегічний біткоїн-резерв.

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Політик зазначив, що у США сформують запас саме на базі конфіскованих біткоїнів. Швеція може скористатися досвідом союзної держави та створити власний криптовалютний резерв, упевнений Нордін.
На його думку, цифрове золото може слугувати захистом від інфляції та відігравати життєво важливу роль для фінансової незалежності людей, які проживають в авторитарних країнах.
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Депутат запропонував використати бюджетно-нейтральну стратегію. Згідно з документом, Швеція не повинна купувати біткоїни коштом скарбниці, а зберігати ті активи, які конфіскуються правоохоронними органами. Такий підхід, за словами політика, дасть змогу державі без витрат сформувати цифровий резерв.
Наразі Ріксбанк дотримується традиційного портфеля, що включає валюту і золото. Нордін вважає, що настав час переглянути цю політику з урахуванням змін у світовій фінансовій архітектурі та посилення ролі криптовалют.
Офіційна відповідь міністра фінансів очікується до 16 квітня 2025 року.
За матеріалами:
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