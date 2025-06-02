Рютте висловився щодо членства України в НАТО — Finance.ua

Рютте висловився щодо членства України в НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.
Про це керівник Альянсу заявив сьогодні у Вільнюсі перед початком саміту В9 та країн Півночі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Коли йдеться про Україну, — у Вашингтоні було взяте чітке зобов’язання всіма 32 країнами-союзницями про незворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання, але очевидно, це було довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників. Ми будуємо цей міст просто зараз, із Командуванням у Вісбадені, із JTEC (Спільний центр аналізу, тренування й освіти Україна — НАТО) в Польщі, де ми вивчаємо всі уроки, та із всіма іншими напрямками співробітництва між країнами НАТО і Україною», — зазначив Марк Рютте.
Раніше спеціальний посланець Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог заявив, що США можуть погодитися на вимогу росії щодо нерозширення НАТО на схід, якщо це допоможе зупинити війну.
Він також наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.
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