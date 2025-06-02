Рютте висловився щодо членства України в НАТО — Finance.ua

Рютте висловився щодо членства України в НАТО Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

Рютте висловився щодо членства України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.

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Про це керівник Альянсу заявив сьогодні у Вільнюсі перед початком саміту В9 та країн Півночі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про Україну, — у Вашингтоні було взяте чітке зобов’язання всіма 32 країнами-союзницями про незворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання, але очевидно, це було довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників. Ми будуємо цей міст просто зараз, із Командуванням у Вісбадені, із JTEC (Спільний центр аналізу, тренування й освіти Україна — НАТО) в Польщі, де ми вивчаємо всі уроки, та із всіма іншими напрямками співробітництва між країнами НАТО і Україною», — зазначив Марк Рютте.

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Він також наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

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