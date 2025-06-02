Рютте висловився щодо членства України в НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рютте висловився щодо членства України в НАТО

Казна та Політика
60
Рютте висловився щодо членства України в НАТО
Рютте висловився щодо членства України в НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.
Читайте також
Про це керівник Альянсу заявив сьогодні у Вільнюсі перед початком саміту В9 та країн Півночі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Коли йдеться про Україну, — у Вашингтоні було взяте чітке зобов’язання всіма 32 країнами-союзницями про незворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання, але очевидно, це було довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників. Ми будуємо цей міст просто зараз, із Командуванням у Вісбадені, із JTEC (Спільний центр аналізу, тренування й освіти Україна — НАТО) в Польщі, де ми вивчаємо всі уроки, та із всіма іншими напрямками співробітництва між країнами НАТО і Україною», — зазначив Марк Рютте.
Раніше спеціальний посланець Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог заявив, що США можуть погодитися на вимогу росії щодо нерозширення НАТО на схід, якщо це допоможе зупинити війну.
Він також наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems