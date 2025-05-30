У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО

Світ
136
У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО
У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО
Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог заявив, що США можуть погодитися на вимогу росії щодо нерозширення НАТО на схід, якщо це допоможе зупинити війну.
Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
Читайте також
«Це законне занепокоєння росії. Вони постійно порушують це питання, говорячи не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Ми відповідаємо: добре, ми можемо обговорити зупинку розширення НАТО до ваших кордонів, адже це їхній інтерес безпеки», — пояснив він.
Він також наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.
Читайте також
«Ми неодноразово заявляли, що вступ України до НАТО не є пріоритетом. І ми не єдині, хто так вважає — ще принаймні чотири країни НАТО це підтверджують. Для вступу потрібна згода всіх 32 членів», — додав Келлог.
Нагадаємо, президент росії володимир путін вимагає для припинення війни письмових гарантій від Заходу, що Україна, Грузія та Молдова не вступлять до НАТО, а також зняття санкцій, розмороження російських активів і захисту прав російськомовного населення. Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров додав, що росія наполягає на нейтральному, позаблоковому та без’ядерному статусі України, визнанні російської мови офіційною та відмові Києва від частини територій.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems