У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО — Finance.ua

У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО Сьогодні 10:32 — Світ

У Трампа заявили про готовність домовлятись із путіним щодо нерозширення НАТО

Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог заявив, що США можуть погодитися на вимогу росії щодо нерозширення НАТО на схід, якщо це допоможе зупинити війну.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News

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«Це законне занепокоєння росії. Вони постійно порушують це питання, говорячи не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Ми відповідаємо: добре, ми можемо обговорити зупинку розширення НАТО до ваших кордонів, адже це їхній інтерес безпеки», — пояснив він.

Він також наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

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«Ми неодноразово заявляли, що вступ України до НАТО не є пріоритетом. І ми не єдині, хто так вважає — ще принаймні чотири країни НАТО це підтверджують. Для вступу потрібна згода всіх 32 членів», — додав Келлог.

Нагадаємо, президент росії володимир путін вимагає для припинення війни письмових гарантій від Заходу, що Україна, Грузія та Молдова не вступлять до НАТО, а також зняття санкцій, розмороження російських активів і захисту прав російськомовного населення. Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров додав, що росія наполягає на нейтральному, позаблоковому та без’ядерному статусі України, визнанні російської мови офіційною та відмові Києва від частини територій.

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