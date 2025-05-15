Рубіо заявив про готовність Трампа до будь-якого механізму припинення війни рф з Україною — Finance.ua
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Рубіо заявив про готовність Трампа до будь-якого механізму припинення війни рф з Україною

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Президент США Дональд Трамп відкритий для будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні між росією та Україною.
Про це повідомляє The Guardian.
Рубіо, виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ у Туреччині, заявив, що США хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів, додавши, що військового вирішення конфлікту не існує.

Зустріч в Антальї

Як зазначає Bloomberg, невизначеність навколо російсько-українських переговорів кидає тінь на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в турецькому курортному місті, яка розпочалася ввечері 14 травня.
Зустрічі в Антальї між Рубіо та європейськими міністрами закордонних справ нададуть шанс згуртуватися щодо України після того, як європейські лідери висунули ультиматум минулими вихідними, давши росії термін до 12 травня, щоб погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною.
Європейські лідери заявили, що США підтримують скоординовані санкції проти росії, якщо Москва продовжить завдавати ударів по Україні. Але президент США Дональд Трамп публічно не підтримав запропоновану дату припинення вогню, і крайній термін настав і минув, а жодна зі сторін не припинила бойові дії.
«Очевидно, що росія направляє до Туреччини на ці мирні переговори лише делегацію нижчого рівня», — заявив журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком другого дня зустрічей в Антальї.
Він заявив, що «як і раніше, обережно оптимістичний» і що якщо росіяни також захочуть продовжити гру, то протягом наступних кількох тижнів можна буде домогтися деяких проривів".
За матеріалами:
РБК-Україна
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