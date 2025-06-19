У ЄС шукають способи збільшити прибутки з заморожених активів рф — Finance.ua

У ЄС шукають способи збільшити прибутки з заморожених активів рф Сьогодні 14:28 — Світ

У ЄС шукають способи збільшити прибутки з заморожених активів рф

Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

Про це пише Politico.

Єврокомісія розглядає варіант перенесення близько €200 мільярдів заморожених державних активів росії, що наразі зберігаються у бельгійській компанії Euroclear, до спеціального інвестиційного фонду, повідомили виданню чотири особи, знайомі з перебігом обговорень.

Читайте також Бельгійський Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах рф

ЄС утримується від прямої конфіскації активів, що викликає занепокоєння серед окремих країн-членів, зокрема Німеччини та Італії, через юридичні й фінансові ризики. Замість цього планується використовувати лише прибутки з активів, не чіпаючи основну суму. Такий підхід має знизити ризик порушення міжнародного права.

Фінансові міністри 27 країн ЄС розпочнуть обговорення цієї теми під час неформальної вечері в Люксембурзі.

Один із варіантів, що обговорюється, це створення спеціального фонду під егідою ЄС, який дозволить ефективніше інвестувати активи, багато з яких уже перетворені на ліквідні кошти.

За чинними правилами, Euroclear має розміщувати активи в Національному банку Бельгії, що забезпечує мінімальний дохід. У 2024 році прибутки від таких інвестицій склали €4 мільярди, і ці кошти були спрямовані на обслуговування боргу України в межах домовленостей G7.

Читайте також Пишний розповів, коли Україна сподівається отримати доступ до заморожених активів рф

Учсники нового фонду наголошують, що завдяки йому можна отримати вищі доходи для довгострокової підтримки України. Крім того, це може стати запобіжником від можливої спроби Угорщини заблокувати продовження санкційного режиму, що створює ризик повернення коштів росії.

Супротивники ідеї застерігають, що у разі збиткових інвестицій відповідальність за компенсацію ляже на платників податків ЄС.

Нагадаємо, раніше Міжнародна клірингова компанія Euroclear планувала вилучити та розподілити близько трьох мільярдів євро від заморожених російських коштів. Ці гроші підуть на компенсації західним інвесторам, постраждалим від рішень російського уряду. Йдеться про гроші, які належать фізичним і юридичним особам, що потрапили під санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році країни G7 погодилися передати Україні €45 мільярдів, отриманих із прибутків від інвестування заблокованих державних російських активів;

частка ЄС становила €18 мільярдів, і її планують повністю використати до кінця 2025 року;

це ставить під питання подальше фінансування України у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.