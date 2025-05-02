Euroclear планує перерозподілити три мільярди євро заморожених російських активів — Reuters Сьогодні 19:13

Euroclear планує перерозподілити три мільярди євро заморожених російських активів — Reuters

Міжнародна клірингова компанія Euroclear має намір вилучити та розподілити близько трьох мільярдів євро від заморожених російських коштів. Ці гроші підуть на компенсації західним інвесторам, постраждалим від рішень російського уряду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела та отримані документи.

Співрозмовники кажуть, що йдеться про гроші, які належать фізичним і юридичним особам, що потрапили під санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року.

Згідно з джерелами агентства, Euroclear перерозподілить три мільярди з приблизно десяти мільярдів євро готівки, замороженої в межах санкцій. У березні компанія отримала відповідний дозвіл від компетентного органу Бельгії, а 1 квітня повідомила своїх клієнтів про підготовку до виплат.

«Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації та зробити їх доступними для наших учасників», — йдеться в інформаційному документі Euroclear.

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Ці виплати стануть відповіддю на дії російського уряду, який минулого року конфіскував мільярди коштів західних інвесторів, що перебували на території росії. Хто саме отримає компенсації — наразі невідомо.

У компанії наголосили, що не визначають ані обсяг, ані форму санкцій, оскільки Euroclear виконує санкційні рішення, але не ухвалює їх самостійно. Бельгійський уряд відмовився коментувати ситуацію, а Міністерство фінансів рф не відповіло на запит Reuters.

Критики такого кроку вказують, що перерозподіл російських активів на користь західних компаній може викликати етичні та політичні питання.

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