День фінансів: податки на посилки до 150 євро, акциз на електроенергію, отримання статусу УБД

П’ятниця, 23 жовтня. Про оподаткування посилок до €150, доходів з OLX та переказів родичам.

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ПДВ на посилки до 150 євро та звітність онлайн-платформ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони , які передбачають скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до €150 та автоматичний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ із податковою службою. Ухвалення цих законів є структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.

У бюджеті на наступний рік закладено потребу в невійськовому фінансуванні на $52,5 млрд, з яких $20 млрд уже знайдено. У МВФ заявляють , що кошти вдасться отримати, якщо українська сторона продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання.

Перекази з-за кордону

Обсяги приватних грошових переказів з-за кордону в Україну та витрати українців в інших країнах продовжують зменшуватися . У 2025 році громадяни отримали з-за кордону $7,824 млрд, на 16,9% менше, ніж роком раніше.

💳 Здається, що переказ на картку — це просто переказ. При цьому державі важливо, що «стоїть за вашим переказом. Саме від цього залежить, чи потрібно оподатковувати ваші дії, вимагати у вас декларацію тощо. У новій статті ми розглянемо безпосередні ситуації, коли банк чи податкова можуть зацікавитися вашими переказами:

Отримання статусу УБД

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до урядових постанов, які мають усунути бюрократичні перешкоди для військовослужбовців, які раніше отримали статус учасника бойових дій, а після початку повномасштабного вторгнення росії знову стали на захист України.

Раніше через юридичні колізії та відсутність чіткого механізму такі захисники стикалися з бюрократичними перешкодами та не могли оформити статус УБД за участь у бойових діях. Ухвалені зміни остаточно прибирають ці бар’єри.

Банки виводитимуть з ринку по-новому

З 3 січня 2027 року в Україні зміниться процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку. Розширення інструментів врегулювання має створити умови для збільшення кількості угод із передачі активів і зобов’язань іншим банкам замість ліквідації установ.

Можливе відновлення роботи «Північного потоку»

США розглядають можливість відновлення постачання російського газу до Європи та роботи газопроводу «Північний потік» як економічний стимул для Москви в межах потенційного мирного врегулювання війни проти України. росія мала б отримати комерційні угоди з американськими компаніями, послаблення санкцій та нормалізацію політичних відносин. Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО.

Мораторій на податкові борги державних шахт

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про тимчасове відтермінування стягнення податкової заборгованості державних вугле- та урановидобувних підприємств. Зміни до Податкового кодексу мають забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах воєнного стану та зберегти понад 10 тисяч робочих місць у видобувній галузі.

Акциз на електроенергію

Кабмін також схвалив законопроєкт, який передбачає наближення правил оподаткування електроенергії до стандартів Європейського Союзу. Документ змінює порядок нарахування ПДВ та акцизного податку, а також має сприяти об’єднанню українського й європейського ринків електроенергії.

«Пакунок школяра»

В Україні триває реалізація державної програми «Пакунок школяра» — одноразової грошової допомоги в розмірі 5000 грн для родин, діти яких цьогоріч зараховані на навчання у перший клас. Прийом документів триває до 1 листопада 2026 року включно.

Платіжки за газ

Власники будинків і квартир нерідко дивуються, отримуючи рахунки за доставку газу навіть у ті місяці, коли фактично не користувалися блакитним паливом. Така практика пов’язана не з обсягами споживання, а з оплатою послуги розподілу газу. Плата за доставку нараховується за утримання та обслуговування газорозподільної інфраструктури, яка забезпечує доступ споживачів до мережі.

Ринок нерухомості

Як свідчать дані ЛУН, восени 2026 року найбільше на вторинному ринку в Києві подешевшали двокімнатні квартири: за шість місяців їхня вартість зменшилася на 12,5% зі $112 тис. до $98 тис. Ціни на трикімнатні квартири впали на 8,75%, до $146 тис., а на однокімнатні на 5,63%, до $67 тис.