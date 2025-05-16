Бельгійський Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах рф — Finance.ua
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Бельгійський Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах рф

Фондовий ринок
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Бельгійський Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах рф
Бельгійський Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах рф
Бельгійська фінансова установа Euroclear отримала 1,47 млрд євро прибутку на відсотках із заморожених від початку повномасштабної війни в Україні російських активів у першому кварталі 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Euroclear.
Відсотковий прибуток від заморожених російських активів за перший квартал 2025 року впав на 7,5%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.
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Згідно з вимогами регламенту ЄС щодо непередбачуваних внесків, введеного в дію у травні 2024 року, Euroclear за перший квартал 2025 року сформував резерв у розмірі 944 млн євро.
Санкції росії та контрзаходи призвели до прямих витрат у розмірі 22 млн євро та втрати доходу від бізнесу у розмірі 9 млн євро.
Відсоткові доходи, пов’язані з російськими активами, які підлягають оподаткуванню, принесли Бельгії 360 млн євро податкових надходжень.
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Станом на кінець березня 2025 року баланс Euroclear Bank становив 230 млрд євро, з яких 195 млрд євро припадає на російські активи, що перебувають під санкціями.
Залишки грошових коштів Euroclear реінвестує у фінансові інструменти з низьким ризиком. У результаті таких вкладень, у першому кварталі 2025 року компанія заробила близько 1,5 млрд євро від реінвестування відсотків від заморожених російських коштів.
Згідно з регламентом Єврокомісії, ухваленим у травні 2024 року, прибутки, отримані від реінвестування заморожених активів рф мають перераховуватись до Європейського фонду для України.
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Euroclear залишає собі 10% цього прибутку — для покриття власних ризиків та вимог до капіталу. За 2024 рік Euroclear вже передав у Європейський фонд для України близько 3,5 млрд євро.
За матеріалами:
kyiv24.news
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