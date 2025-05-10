ЄС направив кошти з активів рф на підтримку ОПК України — Finance.ua

ЄС направив кошти з активів рф на підтримку ОПК України
Євросоюз направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість. Єврокомісія підписала відповідну угоду з урядами низки європейських країн.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він зазначає, це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для Сил оборони України — зокрема дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів.
Умєров наголосив, це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток промисловості.
«Використання російських активів для посилення України — важливий крок на шляху до відновлення справедливості. Це закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв’язаної росією війни», — відзначив міністр.
Також Умєров нагадав, що торік ЄС оголосив про спрямування загалом 3.3 мільярда євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024−2025 роках, зокрема частина цих коштів піде на зміцнення системи протиповітряної оборони.
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