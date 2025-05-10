ЄС направив кошти з активів рф на підтримку ОПК України — Finance.ua

ЄС направив кошти з активів рф на підтримку ОПК України Сьогодні 11:23 — Казна та Політика

ЄС направив кошти з активів рф на підтримку ОПК України

Євросоюз направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість. Єврокомісія підписала відповідну угоду з урядами низки європейських країн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Читайте також ЄС має план на випадок блокування вступу України — Каллас

Він зазначає, це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для Сил оборони України — зокрема дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів.

Умєров наголосив, це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток промисловості.

«Використання російських активів для посилення України — важливий крок на шляху до відновлення справедливості. Це закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв’язаної росією війни», — відзначив міністр.

Читайте також ЄС виділить €1 млрд для української оборонної промисловості

Також Умєров нагадав, що торік ЄС оголосив про спрямування загалом 3.3 мільярда євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024−2025 роках, зокрема частина цих коштів піде на зміцнення системи протиповітряної оборони.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.