ЄС має план на випадок блокування вступу України — Каллас — Finance.ua
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ЄС має план на випадок блокування вступу України — Каллас

Казна та Політика
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ЄС має план на випадок блокування вступу України — Каллас
ЄС має план на випадок блокування вступу України — Каллас
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що ЄС має розуміння, як діяти, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.
Про це вона заявила журналістам у Львові, повідомляє «Європейської правди».
Каллас наголосила, що в Євросоюзі є тверда впевненість у тому, що двосторонні питання не мають гальмувати вступ України до ЄС, і європейські структури готуються до можливого блокування.
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«У нас є план Б і план В. Але наш фокус — план А, суть якого — отримати підтримку усіх», — заявила вона, нагадавши, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето.
«Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом», — додала вона.
Якщо ж компроміс не буде знайдений, ЄС готовий діяти.
«Але якщо це не спрацює — ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі», — заявила Каллас.
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«Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз’єднання — важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу», — заявила журналістам очільниця ЄС.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов.
Раніше Каллас закликала до єдності та рішучості, відповідаючи на запитання журналістів на надзвичайному саміті в Брюсселі.
За матеріалами:
Європейська правда
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