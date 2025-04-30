Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України — Finance.ua

Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України Сьогодні 11:39

Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає неконструктивними заяви щодо відкриття перемовин про вступ до ЄС лише з Молдовою під час консультацій України з Угорщиною.

Про це вона сказала в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що перебуває з візитом у Будапешті для консультацій щодо питань прав національних спільнот.

«Це непростий діалог, однак Україна налаштована знайти рішення, які дозволять розблокувати процес перемовин. Тому вважаю заяви про можливість ухвалення рішення щодо Молдови (без України) під час мого візиту до Будапешта неконструктивними», — сказала Стефанішина.

Також віцепремʼєрка повідомила, що 1 травня у неї запланована телефонна розмова з єврокомісаркою з питань сусідства та розширення Мартою Кос, де вона, зокрема, планує порушити згадане питання.

Раніше єврокомісарка розповіла, що Європейський Союз розглядає можливість продовжити процес вступу для Молдови, відокремивши її від України. Усе через те, що зусилля України щодо євроінтеграції блокує Угорщина.

Вступ України до ЄС

Молдова та Україна практично одночасно почали процес вступу до ЄС і досі робили кроки на цьому шляху паралельно. 27 держав-членів ЄС дали зелене світло для початку переговорів з обома країнами-кандидатами.

Угорщина блокує переговори з Україною, висунувши низку вимог, як-от посилення прав угорської меншини. Будапешт може односторонньо блокувати рішення щодо розширення ЄС, оскільки ті вимагають одностайності.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.