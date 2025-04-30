Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України

49
Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України
Стефанішина відреагувала на заяви в ЄС про можливе відокремлення вступу Молдови та України
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає неконструктивними заяви щодо відкриття перемовин про вступ до ЄС лише з Молдовою під час консультацій України з Угорщиною.
Про це вона сказала в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Вона зазначила, що перебуває з візитом у Будапешті для консультацій щодо питань прав національних спільнот.
«Це непростий діалог, однак Україна налаштована знайти рішення, які дозволять розблокувати процес перемовин. Тому вважаю заяви про можливість ухвалення рішення щодо Молдови (без України) під час мого візиту до Будапешта неконструктивними», — сказала Стефанішина.
Також віцепремʼєрка повідомила, що 1 травня у неї запланована телефонна розмова з єврокомісаркою з питань сусідства та розширення Мартою Кос, де вона, зокрема, планує порушити згадане питання.
Раніше єврокомісарка розповіла, що Європейський Союз розглядає можливість продовжити процес вступу для Молдови, відокремивши її від України. Усе через те, що зусилля України щодо євроінтеграції блокує Угорщина.

Вступ України до ЄС

Молдова та Україна практично одночасно почали процес вступу до ЄС і досі робили кроки на цьому шляху паралельно. 27 держав-членів ЄС дали зелене світло для початку переговорів з обома країнами-кандидатами.
Угорщина блокує переговори з Україною, висунувши низку вимог, як-от посилення прав угорської меншини. Будапешт може односторонньо блокувати рішення щодо розширення ЄС, оскільки ті вимагають одностайності.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems