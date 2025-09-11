Гетманцев зареєстрував законопроєкт про спрощення первинних документів для послуг Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт № 14023, який спрощує оформлення первинних документів при наданні послуг.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, бізнес неодноразово звертався до Комітету щодо необхідності перегляду вимог до підписання актів наданих послуг.

З одного боку, оформлення та пересилка документів створюють додаткове навантаження на підприємців, відволікаючи їх від основної діяльності. З іншого боку, підписання актів є інструментом захисту інтересів замовника.

Мета законопроєкту — залишити підприємцям право вибору способу оформлення документів, який найкраще відповідає потребам їхнього бізнесу та договорів.

Що пропонується

Законопроєктом передбачено зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

під час оформлення акту наданих послуг не обов’язково вказувати посаду, прізвище та підпис замовника, якщо:

— такий порядок передбачено договором;

— вартість послуг була оплачена у повному обсязі безготівково.

зазначені зміни не поширюються на послуги, оплачені з бюджетних коштів — для них зберігаються чинні правила.

