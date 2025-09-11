0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев зареєстрував законопроєкт про спрощення первинних документів для послуг

Казна та Політика
51
Гетманцев зареєстрував законопроєкт про спрощення первинних документів для послуг
Гетманцев зареєстрував законопроєкт про спрощення первинних документів для послуг
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт № 14023, який спрощує оформлення первинних документів при наданні послуг.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, бізнес неодноразово звертався до Комітету щодо необхідності перегляду вимог до підписання актів наданих послуг.
Читайте також
З одного боку, оформлення та пересилка документів створюють додаткове навантаження на підприємців, відволікаючи їх від основної діяльності. З іншого боку, підписання актів є інструментом захисту інтересів замовника.
Мета законопроєкту — залишити підприємцям право вибору способу оформлення документів, який найкраще відповідає потребам їхнього бізнесу та договорів.

Що пропонується

Законопроєктом передбачено зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
  • під час оформлення акту наданих послуг не обов’язково вказувати посаду, прізвище та підпис замовника, якщо:
— такий порядок передбачено договором;
— вартість послуг була оплачена у повному обсязі безготівково.
  • зазначені зміни не поширюються на послуги, оплачені з бюджетних коштів — для них зберігаються чинні правила.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems