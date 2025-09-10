Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд

Канада оголосила про новий пакет підтримки України на понад $2 мільярди канадських доларів.

Про це заявив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 9 вересня у віртуальному форматі за участі близько 50 країн, йдеться в повідомлені на сайті уряду Канади.

Новий пакет містить:

$835 млн — бронетехніка, медичне обладнання, запчастини, стрілецька зброя, боєприпаси, вибухівка, дрони та інше оснащення;

$680 млн (500 млн дол. США) — пакет техніки зі списку пріоритетів НАТО для посилення української ППО та інших оборонних потреб;

$220 млн — на дрони, протидронові системи та засоби РЕБ, зокрема у спільних проєктах українських і канадських компаній;

$165 млн — на підтримку коаліцій у межах Контактної групи;

$100 млн — на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.

МакҐінті також підтвердив, що в Україну вже прямують вісім броньованих машин підтримки (ACSVs), а всі 50, обіцяні у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025-го.

Канада підкреслила, що й надалі працюватиме з союзниками для забезпечення України необхідною допомогою для захисту від російської агресії.

