Казна та Політика
16
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд
Канада оголосила про новий пакет підтримки України на понад $2 мільярди канадських доларів.
Про це заявив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 9 вересня у віртуальному форматі за участі близько 50 країн, йдеться в повідомлені на сайті уряду Канади.
Новий пакет містить:
  • $835 млн — бронетехніка, медичне обладнання, запчастини, стрілецька зброя, боєприпаси, вибухівка, дрони та інше оснащення;
  • $680 млн (500 млн дол. США) — пакет техніки зі списку пріоритетів НАТО для посилення української ППО та інших оборонних потреб;
  • $220 млн — на дрони, протидронові системи та засоби РЕБ, зокрема у спільних проєктах українських і канадських компаній;
  • $165 млн — на підтримку коаліцій у межах Контактної групи;
  • $100 млн — на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.
МакҐінті також підтвердив, що в Україну вже прямують вісім броньованих машин підтримки (ACSVs), а всі 50, обіцяні у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025-го.
Канада підкреслила, що й надалі працюватиме з союзниками для забезпечення України необхідною допомогою для захисту від російської агресії.
За матеріалами:
suspilne.media
