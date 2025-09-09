0 800 307 555
У п'яти містах України зберігається ризик зриву опалювального сезону

Деякі українські міста залишаються у зоні ризику зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. Найбільші проблеми можуть виникнути у Кривому Розі, Сумах, Харкові, Миколаєві та Одесі.
Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.
«На жаль, можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику, де відверто не готові й це Кривий Ріг, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення, і цілком вимальовується перспектива залишитися їм без опалення і цього року. Є й інші міста великого ризику — це Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, бо ніхто ці серйозні ракетні атаки зупинити не може і там зона підвищеного ризику», — сказав він, зазначивши, що в цих містах до опалювального сезону треба готуватися «із потроєною енергією».
Нагадаємо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко після поновлення атак з боку країни-агресора рф на енергосистему України закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв та запастися ліхтариками та павербанками. Він дав кілька порад населенню, щодо того, як підготуватися на випадок відсутності електроенергії:
  • запастись пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • заряджати всі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
  • тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що підготовка до опалювального сезону триває за графіком: по основних секторах готовність становить більш як 70%. Так, уже 71% житлових будинків (103 тис. із 145 тис.) готові до сезону 2025/2026 років. Зокрема, у більш як 7 тис. будинків відремонтовані дахи, у 16 тис. — системи теплопостачання, у 21 тис. — водопостачання, у 18 тис. — електромережі.
За матеріалами:
УНН
