До опалювального сезону Україна готова вже на 70% - Кулеба — Finance.ua

До опалювального сезону Україна готова вже на 70% - Кулеба

Підготовка до опалювального сезону триває за графіком: по основних секторах готовність становить більш як 70%.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Підготовку до нового сезону почали ще навесні, одразу після завершення минулої зими. Сьогодні країна готова більш ніж на 70% по основних секторах. Це планові показники, які відповідають графіку підготовки. Роботи тривають, і до початку сезону ми завершимо всі необхідні заходи», — наголосив Кулеба.

Так, уже 71% житлових будинків (103 тис. із 145 тис.) готові до сезону 2025/2026 років. Зокрема, у більш як 7 тис. будинків відремонтовані дахи, у 16 тис. — системи теплопостачання, у 21 тис. — водопостачання, у 18 тис. — електромережі.

Також підготовлені до зими 19,5 тис. із 25 тис. закладів соціальної сфери: понад 7 тис. дитсадків, 9 тис. закладів освіти, майже 3 тис. лікарень.

Щодо системи водопостачання та водовідведення, підготовлені понад 1200 км водопровідних мереж і понад 200 км каналізаційних. Готові та працюють 2,5 тис. насосних станцій водопостачання, понад 1,6 тис. каналізаційних, більш як 7,5 тис. свердловин. На випадок відключень електроенергії насосні станції забезпечені генераторами й паливом.

Готуються до зими наразі 17,5 тис. котелень, на 13 тис. з яких роботи вже завершені: замінено 238 котлів, понад 200 — відремонтовано. Підготовлені майже 13 тис. км теплових мереж.

«Для котелень уже є 90 тис. т вугілля, 85 тис. т рідкого палива, 585 тис. кубів дров, 32 тис. т пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн т вугілля. У підземних сховищах газу — майже 11 млрд кубометрів», — додав Кулеба.

Окремо він зазначив, що в Україні вже працюють 189 когенераційних установок. Донори підтвердили постачання ще 551.

«Це четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабного вторгнення. В Україні пошкоджено або зруйновано Росією майже тисячу обʼєктів критичної інфраструктури і систем життєзабезпечення. Більше половини цих обʼєктів уже відновлені. Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, щоб забезпечити стале проходження опалювального сезону», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

