Запасатися ліхтариками та павербанками: українцям дали пораду на осінь-зиму

Енергетика
Запасатися ліхтариками та павербанками: українцям дали пораду на осінь-зиму
Запасатися ліхтариками та павербанками: українцям дали пораду на осінь-зиму
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко після поновлення атак з боку країни-агресора рф на енергосистему України закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв та запастися ліхтариками та павербанками.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Осінь — трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає… Тому поки не розслабляємось, і я рекомендую населенню і бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв», — зазначив керівник YASNO.
Також Ковеленко дав кілька порад населенню, щодо того, як підготуватися на випадок відсутності електроенергії.

Які поради

  • Запастись пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд
  • тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Раніше в ДТЕК повідомили, що наразі планових чи екстрених відключень електроенергії не заплановано. Проте ситуація в енергосистемі складна, тому графіки відключення світла можуть повернутися.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Також за темою
Також за темою
