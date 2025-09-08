Запасатися ліхтариками та павербанками: українцям дали пораду на осінь-зиму
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко після поновлення атак з боку країни-агресора рф на енергосистему України закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв та запастися ліхтариками та павербанками.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Осінь — трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає… Тому поки не розслабляємось, і я рекомендую населенню і бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв», — зазначив керівник YASNO.
Також Ковеленко дав кілька порад населенню, щодо того, як підготуватися на випадок відсутності електроенергії.
Які поради
- Запастись пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
- продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
- підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд
- тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Раніше в ДТЕК повідомили, що наразі планових чи екстрених відключень електроенергії не заплановано. Проте ситуація в енергосистемі складна, тому графіки відключення світла можуть повернутися.
Поділитися новиною
Також за темою
Запасатися ліхтариками та павербанками: українцям дали пораду на осінь-зиму
Атака на Трипільську ТЕС не вплинула на електропостачання у Києві — ДТЕК
Експорт електроенергії повернувся на довоєнний рівень
У серпні Україна стала п’ятою в Європі за ціною електроенергії
Європа не планує купувати російські газ та нафту навіть після встановлення миру
«Укренерго» збудувало першу чергу захисту обладнання