Запасатися ліхтариками та павербанками: українцям дали пораду на осінь-зиму

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко після поновлення атак з боку країни-агресора рф на енергосистему України закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв та запастися ліхтариками та павербанками.

Про це він написав на своїй сторінці Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Осінь — трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає… Тому поки не розслабляємось, і я рекомендую населенню і бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв», — зазначив керівник YASNO.

Також Ковеленко дав кілька порад населенню, щодо того, як підготуватися на випадок відсутності електроенергії.

Які поради

Запастись пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд

тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Раніше в ДТЕК повідомили, що наразі планових чи екстрених відключень електроенергії не заплановано. Проте ситуація в енергосистемі складна, тому графіки відключення світла можуть повернутися.

