0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні спростили ввезення обладнання для інвестпроєктів зі значними вкладеннями — деталі

Казна та Політика
44
В Україні спростили ввезення обладнання для інвестпроєктів зі значними вкладеннями — деталі
В Україні спростили ввезення обладнання для інвестпроєктів зі значними вкладеннями — деталі
Кабінет міністрів полегшив процедури ввезення обладнання для власних потреб у межах інвестиційних проєктів вартістю від €12 млн. Нововведення стосуються інвесторів, які працюють за механізмом державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями.
Про це пише Ain.ua.
Що зміниться:
  • строк подання інформації про перелік і обсяги товарів до Мінекономіки збільшили з 5 днів до 12 місяців;
  • вартість обладнання потрібно зазначати як у валюті контракту, так і в гривні (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей між попередньою та фактичною митною вартістю.
Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів пояснив, що попередня система створювала для інвесторів зайві бар’єри.
На момент подання заявки вони часто ще не знали точний перелік обладнання, конфігурацію виробництва чи постачальників. Через це п’ятиденний строк був нереальним і затримував реалізацію проєктів. Тепер інвестори мають рік, щоб уточнити перелік. Також скасовано вимогу обов’язково зазначати країну походження обладнання, що спрощує митне оформлення.

У яких сферах працює механізм

За даними Мінекономіки, станом на 9 вересня 2025 року підписано чотири спеціальні інвестиційні договори, ще один проєкт отримав висновок про доцільність.
Близько 10 інвесторів готують документи для подачі. Найактивніше механізм використовують у переробній промисловості, охороні здоров’я, логістиці та рекреаційній сфері.

Що ще планують

У парламенті розглядають законопроєкт № 13352, який може розширити перелік сфер для інвестицій від €12 млн. Серед них:
  • оборонно-промисловий комплекс;
  • тваринництво;
  • енергогенерація;
  • оренда та експлуатація складських приміщень;
  • зрошення та осушення земель.
За словами Кіндратіва, документ зараз на розгляді профільних комітетів Верховної Ради, і уряд розраховує на його швидке ухвалення.
📢 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Ain.Ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems