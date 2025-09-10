0 800 307 555
Уряд запроваджує одноразову атестацію митників

Казна та Політика
15
Кабінет Міністрів ухвалив новий порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів. Документ покликаний забезпечити доброчесність та професійну компетентність працівників Державної митної служби.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як проходитиме атестація

Атестація буде одноразовою. Її мета — підтвердити, що митники мають кваліфікацію, яка відповідає високим стандартам роботи.
Процес включатиме три етапи:
  • тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;
  • тест на логіку та здатність працювати з інформацією;
  • співбесіду для комплексної оцінки професійної компетентності та доброчесності.
Читайте також
Особлива увага приділяється прозорості та об’єктивності. Усі етапи фіксуватимуться за допомогою безперервної відео- та аудіозапису, а результати кожного етапу публікуватимуть на офіційному сайті Держмитслужби.
Відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби. Це має оновити кадровий склад та усунути недоброчесних працівників.
Нагадаємо, в Україні вже реалізували понад чверть стратегічних ініціатив митного компоненту Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки.
Читайте також
У травні Кабінет Міністрів затвердив постанову «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів». Уряд реформує систему зарплат, прив’язавши розмір винагороди до рівня професійної компетентності, досвіду та результатів роботи.
Посадові оклади митників тепер прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який щороку встановлюється законом. Тобто ріст зарплат залежить від можливостей бюджету та загального стану економіки.
За матеріалами:
Finance.ua
