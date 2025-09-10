Уряд запроваджує одноразову атестацію митників Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Уряд запроваджує одноразову атестацію митників

Кабінет Міністрів ухвалив новий порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів. Документ покликаний забезпечити доброчесність та професійну компетентність працівників Державної митної служби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як проходитиме атестація

Атестація буде одноразовою. Її мета — підтвердити, що митники мають кваліфікацію, яка відповідає високим стандартам роботи.

Процес включатиме три етапи:

тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;

тест на логіку та здатність працювати з інформацією;

співбесіду для комплексної оцінки професійної компетентності та доброчесності.

Особлива увага приділяється прозорості та об’єктивності. Усі етапи фіксуватимуться за допомогою безперервної відео- та аудіозапису, а результати кожного етапу публікуватимуть на офіційному сайті Держмитслужби.

Відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби. Це має оновити кадровий склад та усунути недоброчесних працівників.

Нагадаємо, в Україні вже реалізували понад чверть стратегічних ініціатив митного компоненту Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки.

У травні Кабінет Міністрів затвердив постанову «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів». Уряд реформує систему зарплат, прив’язавши розмір винагороди до рівня професійної компетентності, досвіду та результатів роботи.

Посадові оклади митників тепер прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який щороку встановлюється законом. Тобто ріст зарплат залежить від можливостей бюджету та загального стану економіки.

