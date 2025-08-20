МВФ оцінив прогрес України у реформуванні митної системи — Finance.ua

МВФ оцінив прогрес України у реформуванні митної системи
В Україні вже реалізували понад чверть стратегічних ініціатив митного компоненту Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки.
Про це свідчать дані останнього звіту Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду (МВФ).
За документом, Україна демонструє активний прогрес у реформуванні митної системи відповідно до стандартів ЄС та міжнародної практики, причому темпи впровадження змін навіть випереджають затверджений графік.
Перш за все, мова йде про розробку нормативно-правових актів, які заклали основу для більш складних процесів, посилення контролю за дотриманням законодавства та впровадження сучасних технологій.
Оцінка МВФ фактично підтвердила висновки Єврокомісії, яка вже визнавала суттєвий прогрес України у сфері реформування митної політики.
Основні досягнення
- інтеграція в європейську митну систему — Україна вже ухвалила закон, що адаптує окремі положення Митного кодексу до європейських стандартів. Триває розробка проєкту нового Митного кодексу, який повністю імплементуватиме митне законодавство ЄС;
- цифровізація — затверджено Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку Держмитслужби на основі Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (MASP-C);
- нові підходи до митного адміністрування — Україна використовує ризик-орієнтовний підхід до митного контролю;
- антикорупційні запобіжники — від запровадження прозорої процедури добору кадрів до використання натільних відеокамер у пунктах пропуску.
Рекомендовані напрямки розвитку
МВФ відзначив можливості для подальшого прогресу:
- розширення інституту авторизованих економічних операторів (АЕО) та міжнародних угод про взаємне визнання;
- збільшення консультацій із бізнесом і громадськістю перед ухваленням рішень;
- впровадження штучного інтелекту для оптимізації аналізу та контролю;
- збалансування антикорупційної політики з урахуванням кар’єрних очікувань митників.
У Фонді наголосили, що ключову роль у реалізації реформ відіграє професійна команда, навіть за умов високого рівня цифровізації.
Результати та ефект
У 2024 році митні надходження зросли на 28,7 %, тоді як імпорт збільшився лише на 11 %. Експерти МВФ назвали цей результат «вражаючим», підкресливши ефективність поєднання реформи митного адміністрування та управління комплаєнсом.
Консультації Міністерства фінансів та Держмитслужби з МВФ триватимуть, допоки Україна не стане частиною європейського митного простору, при цьому зберігши свої локальні особливості.
