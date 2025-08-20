МВФ оцінив прогрес України у реформуванні митної системи — Finance.ua

МВФ оцінив прогрес України у реформуванні митної системи Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

МВФ оцінив прогрес України у реформуванні митної системи

В Україні вже реалізували понад чверть стратегічних ініціатив митного компоненту Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки.

Про це свідчать дані останнього звіту Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За документом, Україна демонструє активний прогрес у реформуванні митної системи відповідно до стандартів ЄС та міжнародної практики, причому темпи впровадження змін навіть випереджають затверджений графік.

Читайте також Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення

Перш за все, мова йде про розробку нормативно-правових актів, які заклали основу для більш складних процесів, посилення контролю за дотриманням законодавства та впровадження сучасних технологій.

Оцінка МВФ фактично підтвердила висновки Єврокомісії, яка вже визнавала суттєвий прогрес України у сфері реформування митної політики.

Основні досягнення

інтеграція в європейську митну систему — Україна вже ухвалила закон, що адаптує окремі положення Митного кодексу до європейських стандартів. Триває розробка проєкту нового Митного кодексу, який повністю імплементуватиме митне законодавство ЄС;

— Україна вже ухвалила закон, що адаптує окремі положення Митного кодексу до європейських стандартів. Триває розробка проєкту нового Митного кодексу, який повністю імплементуватиме митне законодавство ЄС; цифровізація — затверджено Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку Держмитслужби на основі Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (MASP-C);

— затверджено Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку Держмитслужби на основі Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (MASP-C); нові підходи до митного адміністрування — Україна використовує ризик-орієнтовний підхід до митного контролю;

— Україна використовує ризик-орієнтовний підхід до митного контролю; антикорупційні запобіжники — від запровадження прозорої процедури добору кадрів до використання натільних відеокамер у пунктах пропуску.

Рекомендовані напрямки розвитку

МВФ відзначив можливості для подальшого прогресу:

розширення інституту авторизованих економічних операторів (АЕО) та міжнародних угод про взаємне визнання;

збільшення консультацій із бізнесом і громадськістю перед ухваленням рішень;

впровадження штучного інтелекту для оптимізації аналізу та контролю;

збалансування антикорупційної політики з урахуванням кар’єрних очікувань митників.

У Фонді наголосили, що ключову роль у реалізації реформ відіграє професійна команда, навіть за умов високого рівня цифровізації.

Результати та ефект

У 2024 році митні надходження зросли на 28,7 %, тоді як імпорт збільшився лише на 11 %. Експерти МВФ назвали цей результат «вражаючим», підкресливши ефективність поєднання реформи митного адміністрування та управління комплаєнсом.

Консультації Міністерства фінансів та Держмитслужби з МВФ триватимуть, допоки Україна не стане частиною європейського митного простору, при цьому зберігши свої локальні особливості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.