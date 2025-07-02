Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення — Finance.ua

Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення Сьогодні 14:27 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram.

«Документ гармонізує положення Митного кодексу України з конституційною практикою та сучасними європейськими підходами у сфері митного правозастосування», — сказано в повідомленні.

Що передбачає закон:

розмір штрафу буде залежати від того, який орган його накладає;

змінюються підходи щодо обов’язковості конфіскації товарів;

волонтери звільняються від відповідальності, якщо до 1 квітня 2024 року ввозили для ЗСУ авто в режимі транзиту або тимчасового ввезення.

Закон встановлює нові розміри штрафів за вчинення порушень:

за порушення, передбачені частиною шостою статей 470 та 481 Митного кодексу України (МКУ), — від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);

за порушення статей 472, 482 та 484 МКУ — у розмірі від 50% до 100% вартості товарів або транспортних засобів;

за порушення частини другої статті 482 МКУ — від 150% до 200% вартості товарів або транспортних засобів;

за порушення статті 476 МКУ — від 1 до 2 тисяч НМДГ;

за порушення статті 479¹ МКУ передбачено фіксований розмір штрафу у сумі 1000 НМДГ.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 25 березня 2025 року.

Нагадаємо, з початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн. У 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень.

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