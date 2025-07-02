Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення

Казна та Політика
85
Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення
Зеленський підписав закон про нові штрафи за митні порушення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram.
«Документ гармонізує положення Митного кодексу України з конституційною практикою та сучасними європейськими підходами у сфері митного правозастосування», — сказано в повідомленні.
Що передбачає закон:
  • розмір штрафу буде залежати від того, який орган його накладає;
  • змінюються підходи щодо обов’язковості конфіскації товарів;
  • волонтери звільняються від відповідальності, якщо до 1 квітня 2024 року ввозили для ЗСУ авто в режимі транзиту або тимчасового ввезення.
Закон встановлює нові розміри штрафів за вчинення порушень:
  • за порушення, передбачені частиною шостою статей 470 та 481 Митного кодексу України (МКУ), — від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);
  • за порушення статей 472, 482 та 484 МКУ — у розмірі від 50% до 100% вартості товарів або транспортних засобів;
  • за порушення частини другої статті 482 МКУ — від 150% до 200% вартості товарів або транспортних засобів;
  • за порушення статті 476 МКУ — від 1 до 2 тисяч НМДГ;
  • за порушення статті 479¹ МКУ передбачено фіксований розмір штрафу у сумі 1000 НМДГ.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 25 березня 2025 року.
Нагадаємо, з початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн. У 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems